Debut Akting, Giorgio Antonio Dapat Dukungan Penuh dari Sarwendah

ERA.id - Giorgio Antonio debut di dunia seni peran lewat series Bunga di Tepi Jurang. Gio mengaku sempat berdiskuis dengan sang kekasih, Sarwendah, sebelum menerima tawaran tersebut.

"Ini pertama kali saya ber-acting ya, karena emang waktu ada kosong juga diajakin dari tim, jadi why not give it a try gitu, kenapa nggak nyoba aja," ujar Gio saat ditemui di Central Park, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Debut di dunia seni peran diakui Gio membuat dirinya sempat merasa gerogi. Ia juga takut selama syuting berlangsung tidak bisa menampilkan yang terbaik.

Namun beruntungnya, Gio mendapat dukungan penuh dari Sarwendah untuk terjun ke dunia akting. Dukungan itu bahkan diberikan Sarwendah sejak Gio mendapat tawaran untuk pertama kalinya.

"Sangat suportif ya, Mami (Sarwendah) itu sangat suportif. Jadi sebelum aku ambil juga aku cerita dulu ke dia, ngobrol dulu, karakternya seperti apa," jelasnya.

"Jadi dia make sure dulu gitu karakter aku itu mainnya sebagai apa, jadi ya sejauh ini dia oke, sangat suportif banget sih," sambungnya.

Selain itu, Gio jug mendapat dukungan langsung dari Sarwendah untuk mengasah kemampuannya berakting. Bahkan ibu dua anak ini disebut sempat datang ke lokasi syuting untuk menemani Gio.

"Mami ada nemenin, ada beberapa syuting dia nemenin, terus Waktu kita photoshoot juga Mami juga datang nemenin. Jadi aku kalau emang Mami lagi pas waktu kosong ya aku emang ajak aja biar dia juga lihat," tuturnya.

Series Bunga di Tepi Jurang dibintangi oleh deretan aktor papan atas, di antaranya Claresta Taufan (sebagai Andini), Stefan William (sebagai Maxwell), Erika Carlina (sebagai Joanna), Aliando Syarief (sebagai Aldi), dan Mos Panuwat (sebagai Somchai).