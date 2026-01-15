BTS Pilih Jakarta Jadi Rangkaian Konser Terakhir di 2026

ERA.id - Jakarta resmi menjadi salah satu negara terakhir sekaligus penutup rangkaian konser BTS World Tour 2026. BTS akan konser selama dua hari di Jakarta pada Desember mendatang.

Mengutip laporan dari Koreaboo, BTS secara resmi mengumumkan jadwal World Tour 2026, tour pertama mereka setelah seluruh member menyelesaikan masa wajib militer. Tak lama setelah pengumuman tersebut, Weverse membuat pengumuman tentang informasi terkait sistem penjualan tiket untuk beberapa negara yang telah diumumkan.

World Tour 2026 ini menjadi lanjutan dari konser “Permission to Dance on Stage” yang digelar pada 2021-2022 dan menjadi awal baru bagi BTS bersama member RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jung Kook.

Jadwal Lengkap BTS World Tour 2026-2027:

Asia & Amerika

Goyang, Korea Selatan - 9, 11, 12 April 2026

Tokyo, Jepang - 17, 18 April 2026

Tampa, Amerika Serikat – 25, 26 April 2026

El Paso, Amerika Serikat – 2, 3 Mei 2026

Mexico City, Meksiko - 7, 9, 10 Mei 2026

Stanford, Amerika Serikat - 16, 17 Mei 2026

Las Vegas, Amerika Serikat - 23, 24, 27 Mei 2026

Busan, Korea Selatan - 12, 13 Juni 2026

Amerika Utara

East Rutherford, Amerika Serikat - 1, 2 Agustus 2026

Foxborough, Amerika Serikat - 5, 6 Agustus 2026

Baltimore, Amerika Serikat - 10, 11 Agustus 2026

Arlington, Amerika Serikat - 15, 16 Agustus 2026

Toronto, Kanada – 22, 23 Agustus 2026

Chicago, Amerika Serikat - 27, 28 Agustus 2026

Los Angeles, Amerika Serikat - 1, 2, 5, 6 September 2026

Eropa

Madrid, Spanyol – 26, 27 Juni 2026

Brussels, Belgia - 1, 2 Juli 2026

London, Inggris – 6, 7 Juli 2026

Munich, Jerman - 11, 12 Juli 2026

Paris, Prancis - 17, 18 Juli 2026

Amerika Latin

Bogota, Kolombia – 2,3 Oktober 2026

Lima, Peru - 9, 10 Oktober 2026

Santiago, Chile – 16, 17 Oktober 2026

Buenos Aires, Argentina - 23, 24 Oktober 2026

Sao Paulo, Brasil - 28, 30, 31 Oktober 2026

Asia

Kaohsiung, Taiwan - 19, 21, 22 November 2026

Bangkok, Thailand - 3, 5, 6 Desember 2026

Kuala Lumpur, Malaysia – 12, 13 Desember 2026

Singapura - 17, 19, 20, 22 Desember 2026

Jakarta, Indonesia – 26, 27 Desember 2026

Kemudian untuk di tahun 2027, BTS akan memulai rangkaian tour dari Melbourne, Australia pada 12 dan 13 Februari 2027, Sydney, Australia pada 20 dan 21 Februari 2027, Hong Kong mendapat jatah tiga hari dari 4, 6 dan 7 Maret 2027 serta Manila, Filipina pada 13 dan 14 Maret 2027.

Jakarta dipilih menjadi salah satu kota terakhir di Asia sekaligus menjadi penutup konser BTS di tahun 2026, yang akan digelar pada 26 dan 27 Desember 2026. Konser ini menjadi hadiah spesial bagi ARMY Indonesia menjelang akhir tahun.

Meski detail venue, harga tiket dan jadwal presale belum diumumkan secara resmi oleh promotor, namun antuasiasme ARMY Indonesia sudah terasa sejak pengumuman World Tour 2026 ini dirilis.

Foto: Jadwal Konser BTS World Tour 2026 (X/bts_bighit)