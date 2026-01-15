BTS Pilih Jakarta Jadi Rangkaian Konser Terakhir di 2026

ERA.id - Jakarta resmi menjadi salah satu negara terakhir sekaligus penutup rangkaian konser BTS World Tour 2026. BTS akan konser selama dua hari di Jakarta pada Desember mendatang.
Mengutip laporan dari Koreaboo, BTS secara resmi mengumumkan jadwal World Tour 2026, tour pertama mereka setelah seluruh member menyelesaikan masa wajib militer. Tak lama setelah pengumuman tersebut, Weverse membuat pengumuman tentang informasi terkait sistem penjualan tiket untuk beberapa negara yang telah diumumkan.
World Tour 2026 ini menjadi lanjutan dari konser “Permission to Dance on Stage” yang digelar pada 2021-2022 dan menjadi awal baru bagi BTS bersama member RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jung Kook.
Jadwal Lengkap BTS World Tour 2026-2027:
Asia & Amerika
Goyang, Korea Selatan - 9, 11, 12 April 2026
Tokyo, Jepang - 17, 18 April 2026
Tampa, Amerika Serikat – 25, 26 April 2026
El Paso, Amerika Serikat – 2, 3 Mei 2026
Mexico City, Meksiko - 7, 9, 10 Mei 2026
Stanford, Amerika Serikat - 16, 17 Mei 2026
Las Vegas, Amerika Serikat - 23, 24, 27 Mei 2026
Busan, Korea Selatan - 12, 13 Juni 2026
Amerika Utara
East Rutherford, Amerika Serikat - 1, 2 Agustus 2026
Foxborough, Amerika Serikat - 5, 6 Agustus 2026
Baltimore, Amerika Serikat - 10, 11 Agustus 2026
Arlington, Amerika Serikat - 15, 16 Agustus 2026
Toronto, Kanada – 22, 23 Agustus 2026
Chicago, Amerika Serikat - 27, 28 Agustus 2026
Los Angeles, Amerika Serikat - 1, 2, 5, 6 September 2026
Eropa
Madrid, Spanyol – 26, 27 Juni 2026
Brussels, Belgia - 1, 2 Juli 2026
London, Inggris – 6, 7 Juli 2026
Munich, Jerman - 11, 12 Juli 2026
Paris, Prancis - 17, 18 Juli 2026
Amerika Latin
Bogota, Kolombia – 2,3 Oktober 2026
Lima, Peru - 9, 10 Oktober 2026
Santiago, Chile – 16, 17 Oktober 2026
Buenos Aires, Argentina - 23, 24 Oktober 2026
Sao Paulo, Brasil - 28, 30, 31 Oktober 2026
Asia
Kaohsiung, Taiwan - 19, 21, 22 November 2026
Bangkok, Thailand - 3, 5, 6 Desember 2026
Kuala Lumpur, Malaysia – 12, 13 Desember 2026
Singapura - 17, 19, 20, 22 Desember 2026
Jakarta, Indonesia – 26, 27 Desember 2026
Kemudian untuk di tahun 2027, BTS akan memulai rangkaian tour dari Melbourne, Australia pada 12 dan 13 Februari 2027, Sydney, Australia pada 20 dan 21 Februari 2027, Hong Kong mendapat jatah tiga hari dari 4, 6 dan 7 Maret 2027 serta Manila, Filipina pada 13 dan 14 Maret 2027.
Jakarta dipilih menjadi salah satu kota terakhir di Asia sekaligus menjadi penutup konser BTS di tahun 2026, yang akan digelar pada 26 dan 27 Desember 2026. Konser ini menjadi hadiah spesial bagi ARMY Indonesia menjelang akhir tahun.
Meski detail venue, harga tiket dan jadwal presale belum diumumkan secara resmi oleh promotor, namun antuasiasme ARMY Indonesia sudah terasa sejak pengumuman World Tour 2026 ini dirilis.
Foto: Jadwal Konser BTS World Tour 2026 (X/bts_bighit)