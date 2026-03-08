Luna Maya hingga Enzy Storia Kompak Pakai Baju Biru di Pemakaman Vidi Aldiano

ERA.id - Proses pemakaman Oxavia Aldiano atau yang akrab disapa Vidi Aldiano diiringi dengan hujan deras dan kehadiran para sahabat tercinta. Para kerbat kompak mengenakan busana berwarna biru yang merupakan kesukaan Vidi Aldiano.

Berdasarkan pantauan ERA, jenazah Vidi Aldiano tiba di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pukul 08:16 WIB pada Minggu (8/3/2026). Proses pemakaman itu pun diiringi dengan rintik hujan yang perlahan semakin deras.

Pemakaman Vidi Aldiano (Era.id/Nurul Tryani)

Dalam iringan jenazah Vidi Aldiano ke tempat peristirahatan terakhirnya, para kerabat terdekat seperti Bunga Citra Lestari, Afgan, Raisa, Yura Yunita, Tara Basro, Luna Maya, Morgan Oey, hingga Enzy Storia pun terliha kompak mengenakan busana berwarna biru.

Tidak lupa keluarga inti pelantun “Status Palsu” seperti sang ayah, Harry Kissowo, ibunda Besbarini, serta istri tercinta Sheila Dara Aisha juga tidak lepas dari iringan jenazah.

Sheila Dara nampak mengenakan busana berwarna biru sama seperti para kerabat. Ia juga terlihat memakai masker dan tetap berjalan tegar hingga ke tempat peristirahatan terakhir.

“Jika almarhum ada khilaf, mohon dimaafkan. Dan mohon doanya agar almarhum Vidi bisa husnul khotimah,” ujar adik Vidi, Vadi Akbar.

Vidi Aldiano diketahui menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu (7/3/2026) di kediamannya dengan ditemani orang-orang tercinta. Vidi menutup mata sekira pukul 16.33 WIB setelah berjuang selama enam tahun melawan kanker ginjal.