5 Drama Korea Selatan yang Siap Temani Akhir Pekan, Ada yang Dibintangi Kim Young Dae

ERA.id - Menjelang akhir tahun, deretan drama Korea terbaru siap menemani waktu luang kamu. Dari kisah dua sahabat yang bersekongkol membunuh, manipulasi sistem demi klien, hingga romansa antara aktor dan jurnalis yang saling bertolak belakang, semuanya hadir dengan alur yang menarik.

Lima drama pilihan ini bukan hanya menawarkan hiburan, tapi juga membawa pesan emosional yang dalam, cocok buat yang mencari tontonan untuk mengisi waktu senggang.

1. As You Stood By

As You Stood By (Dok. IMDB)

Disutradarai oleh Lee Jung Lim, dengan naskah yang diadaptasi dari novel karya Hideo Okuda yang menawarkan kisah thriller. Bisa disaksikan mulai dari 7 November 2025.

Berkisah tentang Eun Soo, karyawan bagian penjualan barang mewah di sebuah department store yang ramah, namun ia memiliki trauma masa kecil yang belum hilang. Ia memiliki teman dekat bernama Hee Soo, yang juga memiliki trauma masa kecil.

Hee Soo mantan penulis buku anak-anak namun sekarang hidupnya berubah karena suaminya, Jin Pyo, pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Eun Soo ingin menyelamatkan Hee Soo, dengan niat membunuh Jin Pyo.

Mereka membuat rencana untuk mengakhiri hidup Jin Pyo, namun rencananya ketahuan oleh Jin So Baek, CEO Perusahaan Jingang Firm, yang justru malah ikut mendukung dua sahabat itu.

Drama ini diperankan oleh Eun Soo (Jeon So Nee), Hee Soo (Lee Yoo Mi), Jin Pyo (Jang Seung Jo), dan Jin So Baek (Lee Mu Saeng).

2. The Manipulated

The Manipulated (Dok. IMDB)

Disutradarai oleh Park Shin Woo dan Kim Chang Joo. Bisa disaksikan mulai dari 5 November 2025.

Seorang pria biasa Park Tae Jung yang hidupnya berubah drastis ketika ia ditangkap atas tuduhan kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Dibalik jeruji besi, ia menemukan fakta mengejutkan bahwa mereka sebenarnya dijebak. Semua itu ternyata dikendalikan oleh An Yo Han CEO perusahaan data besar yang memanipulasi sistem demi melindungi kliennya.

Drama ini diperankan oleh Ji Chang Wook sebagai Park Tae Jung, Doh Kyung Soo sebagai An Yo Han, Jo Yoon Soo sebagai No Eun Bi, Lee Kwang Soo sebagai Baek Do Gyeong, Yang Dong Geun sebagai Yeo Deok Su, Jeon Kang-ho sebagai Detektif

3. Dear X

Dear X (Dok. IMDB)

Disutradarai oleh Lee Eung-bok. Kisah ini diadaptasi dari Webtoon karya Ban Ji Woon. Bisa disaksikan mulai 6 November 2025.

Seorang aktris muda berbakat Bernama Baek A-Jin, ia memiliki paras yang cantik dan karir yang gemilang. Namun di balik pesonanya ia memiliki sifat sosiopat yang membuatnya melakukan segala cara untuk mempertahankan karirnya. Sifat itu terbentuk karena pengalaman masa kecilnya yang menjadi korban kekerasan rumah tangga dan ditinggalkan oleh ayahnya.

Ia memiliki sahabat kecil bernama Yoon Joon Seo yang rela melakukan apapun untuknya, Yoon Joon Seo menjadi satu-satunya orang yang bisa diandalkan, hingga akhirnya Yoon Joon Seo mempertanyakan motifnya dan berujung konflik emosional. Dari situ Yoon Joon Seo berencana untuk menjatuhkan Baek A-Jin.

Disisi lain Baek A-Jin bertemu dengan Kim Jae Oh yang memiliki luka batin yang sama, karena merasa memiliki ikatan batin Kim Jae Oh memutuskan untuk melindungi dirinya dengan segala cara. Hubungannya makin rumit dengan kedatangan Re-na, mantan member idol yang mejadi aktris papan atas yang juga memiliki perasaan terhadap Yoon Joon Seo

Drama ini diperankan oleh Kim Yoo Jung sebagai Baek Ah Jin, Kim Young Dae sebagai Yoon Joon Seo, Kim Do Hoon sebagai Kim Jae Oh, Hwang In Yeop sebagai Heo In-gang, Lee Yul Eum sebagai Lena.

4. Nice To Not Meet You

Nice To Not Meet You (Dok. IMDB)

Disutradarai oleh Kim Ga Ram dan naskahnya ditulis oleh Jung Yeo Rang. Drama ini bisa disaksikan mulai dari 3 November 2025.

Im Hyun Joon, aktor papan atas yang kehilangan jati dirinya, ia terperangkap dengan peran detektif yang itu-itu aja padahal ia ingin peran romantis. Di sisi lain, Wi Jung Shin, jurnalis politik ambisius yang harus merasakan posisinya diturunkan ke meja redaksi hiburan. Lalu keduanya terlibat hubungan cinta dan benci.

Drama ini diperankan oleh Lee Jung Jae sebagai Lim Hyun Joon, Lim Ji Yeon sebagai Wi Jung Sook, Kim Ji Hoon sebagai Lee Jae Hyeong, Seo Ji Hye sebagai Yoon Hwa Young, Choi Gwi Hwa sebagai CEO Hwang, Jeon Sung Woo sebagai Park Byeong Ki, Kim Jae Chul sebagai Lee Dae Ho, Oh Yeon seo sebagai Kwon Se Na, dan Na Young Hee sebagai Sung Ae Sook.

5. Mercy For None

Mercy for None (Dok.IMDB)

Nam Gi Hun jagoan utama di geng Bongsan, geng paling ditakuti di kota yang dipimpin oleh Go Bong San. Nam Gi Hun dijuluki sebagai “kunci” geng Bongsan.

Namun hidupnya berubah total semenjak adiknya, Nam Gi Seok malah gabung ke geng lawan, Joowoon. Nam Gi Hun memilih mundur daripada harus berantem dengan adiknya. Ia bahkan rela melukai kakinya sebagai bukti serius pension dari dunia hitam.

Setelah pensiun, ia memilih hidup damai dengan membuka usaha minuman kecil, namun tidak bertahan lama karena adiknya ditemukan tewas secara misterius dan itu menjadi titik balik buat Nam Gi Hun. Nam Gi Hun terpaksa balik ke dunia kelam yang udah ditinggalin buat balas dendam atas kematian adiknya.

Drama ini diperankan oleh Seo Ji Sub, Heo Joon Ho, Ahn Kil Kang, Lee Beom Soo, Gong Myung, Choo Young Woo, dan Cho Han Cheul. Bisa disaksikan mulai 6 Juni 2025.

Itulah rekomendasi drama Korea Selatan yang bisa mengisi waktu luang di akhir pekan.