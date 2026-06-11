Bantah Terlibat Dugaan Suap Bea Cukai, Raffi Ahmad: Hanya Foto dan Basa-Basi

ERA.id - Raffi Ahmad membantah ikut terlibat dalam kasus dugaan impor barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Raffi menegaskan ia hanya diajak berfoto bersama dengan karyawan Blueray Cargo.

Didampingi oleh kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, Raffi Ahmad menjelaskan bahwa dirinya memang sempat pergi ke New York bersama Gading Marten, Ariel NOAH, hingga Desta untuk mengikuti Chicago Marathon. Selama berada di New York, Raffi dan rombongan pun berkunjung ke beberapa toko yang menjual produk Indonesia.

"Setelah kegiatan itu selesai banyak teman-teman Indonesia ngajakin foto. Saya keluar dari Awang Kitchen, satu dua tiga toko di sebelahnya itu ada yang namanya Blueray," ujar Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

"Mereka panggil saya, "Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading foto dong sama saya." Loh, iya ya sudah kami foto," lanjutnya.

Lalu, kata Raffi, selama sesi foto itu seorang perempuan bernama Lili memberi informasi kepadanya tentang Blueray. Lili lantas menawarkan Raffi Ahmad berupa produk terbaru dari Apple yang belum masuk ke Indonesia.

Penawaran itu pun disambut hangat oleh Raffi Ahmad. Namun di sisi lain, Raffi menolak dengan halus hanya demi menghormati Lili yang sudah menawarkan iPhone terbaru kepadanya.

"Intinya saya basa-basi. Basa-basi baik. Setelah itu udah. Setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain. Hanya sebatas itu. Saya nggak tahu kenapa, sesudah itu tidak ada komunikasi lagi. Saya tidak ada nomor telepon mereka," jelasnya.

Meski demikian, Raffi mengakui sempat ditawari produk Apple secara gratis oleh Lili. Penawaran itu lagi-lagi ditolak oleh Raffi dengan alasan ia tidak ingin menerima secara cuma-cuma.

Ayah dua anak ini lantas menekankan bahwa tidak pernah ada pengiriman barang apapun dari New York melalui Blueray Cargo kepadanya. Begitu juga dengan komunikasi yang tidak pernah berlanjut setelah Raffi Kembali ke Tanah Air.

"Tidak pernah kirim gratisan. Dan pembicaraan sudah hilang begitu selesai pulang sudah selesai. Tidak ada komunikasi lagi saya nggak mungkin juga orang baru kenal saya kasih nomor telepon seingat saya nggak ada," tegasnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya artis dan utusan khusus presiden, Raffi Ahmad dalam sidang kasus dugaan suap importasi barang yang melibatkan jasa titipan Blueray Cargo.

Namun Raffi membantah dengan tegas tuduhan tersebut.