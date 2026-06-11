Pasang Badan Bela Raffi Ahmad, Hotman Paris Sentil Oknum Penebar Fitnah: Pengecut!

ERA.id - Kuasa hukum Raffi Ahmad, Hotman Paris Hutapea, memberi sindiran keras kepada penyebar fitnah yang tidak bertanggung jawab. Hotman bahkan berencana untuk mengambil langkah hukum terhadap oknum-oknum yang mencoba memanaskan situasi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Hotman Paris saat mendampingi Raffi Ahmad untuk klarifikasi dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hotman menyentil pihak-pihak yang sengaja menyebarkan tuduhan tanpa dasar kepada Raffi Ahmad.

"Di medsos itu banyak banget seolah-olah kau (Raffi Ahmad) bagian dari Blueray, seolah-olah kau bagian dari menyogok Bea Cukai, tapi ternyata hari ini nggak ada yang datang," ujar Hotman Paris saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

"Bagi yang buat medsos yang mengaitkan Raffi Ahmad tapi tidak berani datang berarti kamu adalah b*j*ng*n pengecut yang sakit jiwa," sambungnya.

Nama Raffi Ahmad sebelumnya muncul dalam persidangan suap impor PT Blueray Cargo di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu. Seorang saksi bernama Yohanes yang merupakan asisten pribadi pemilik Blueray Cargo menyebut nama Raffi Ahmad.

Yohanes bersaksi adanya dugaan pengiriman iPhone dan laptop kepada Utusan Khusus Presiden itu. Akan tetapi, Yohanes mencabut keterangan tersebut dan menyatakan barang itu tidak pernah dikirim.

Pengacara kondang Hotman Paris menilai pencatutan nama Raffi Ahmad di kasus dugaan suap Bea Cukai ini digunakan sebagai alat politik.

"Jadi semua ini total fitnah, tapi kemudian dalam keadaan politik seperti sekarang ya begitu lah Anda sudah tahu lah. Ini sudah dipakai sebagai alat politik untuk lawan politiknya. Ada dua juga faktor, dua adalah untuk menambah follower-nya. Balas dendam, menambah follower-nya," jelas Hotman.

Di sisi lain, suami Nagita Slavina ini menegaskan dirinya tidak takut dengan tuduhan yang menyeret namanya.

"Pengalihan isu atau apa saya nggak ngerti juga. Tapi yang paling pasti, untuk saya sendiri buat saya sekarang sangat penting karena sekarang saya ada kepercayaan dari negara ini. Maksudnya kan saya harus meluruskan apa yang harus saya lakukan. Bukan berarti takut, saya nggak takut," tegas Raffi Ahmad.

Lebih lanjut, Hotman Paris menegaskan dirinya tidak akan segan untuk menyeret oknum-oknum yang sengaja memanaskan situasi di media sosial ke ranah hukum.

"Jadi yang jadi target utama kami adalah orang-orang yang sakit jiwa di Indonesia atau memang orang-orang pengen follower-nya banyak seperti Hotman dan Raffi. Yang agar naik follower-nya membuat medsos begitu dan juga sebagian tentu motivasi politik dari lawan politik. Itu yang akan kita cari," pungkas Hotman.