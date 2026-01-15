Jadi Dukun di Sebelum Dijemput Nenek, Nopek Novian Riset ke Dukun Desa

ERA.id - Komedian Nopek Novian mengaku pertama kali mendapat peran sebagai dukun. Dalam film Sebelum Dijemput Nenek, Nopek berperan menjadi Ki Mangun, salah satu karakter yang memegang peran penting.

“Jujur agak kaget ditawarin jadi dukun. Karena biasanya kalau main film karakter saya jadi diri sendiri, ini jadi dukun. Jadi saya harus jadi dukun yang gimana,” ungkap Nopek saat menghadiri Press Screening dan Press Conference film Sebelum Dijemput Nenek di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (14/01/2026).

Untuk mendalami karakter sebagai dukun, Nopek mengakui melakukan riset langsung ke dukun-dukun di desa.

“Akhirnya riset di desa-desa, nanyain dukun-dukun. Dan ternyata dukun-dukun di desa saya itu nggak kayak di film-film,” ucapnya.

Aktor kelahiran Madiun itu sempat merasa kebingungan dalam membangun karakter Ki Mangun.

“Dukun di desa saya itu santai. Saya makin bingung. Saya harus piye (gimana),” katanya.

Dalam film Sebelum Dijemput Nenek, Ki Mangun diceritakan menjadi sosok dukun yang mengadakan ritual pengusiran arwah nenek. Namun, Ki Mangun melakukan kesalahan ritual dan mantra yang malah memanggil arwah satu desa. Ritual tersebut justru menjadi malapetaka yang melibatkan seluruh warga desa.

“Mantranya saya bertanya, mantra Jawa itu apa aja ke Mbah-Mbah (dukun) itu,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, komika itu mengaku membawa unsur komedi ke dalam mantranya.

“Terus karena saya komedi, akhirnya saya ngawur. Sikat habis,” pungkasnya.

Film Sebelum Dijemput Nenek dimainkan oleh Angga Yunanda, Wavi Zihan, Oki Rengga, Nopek Novian, Dodit Mulyanto, dan masih banyak lagi.