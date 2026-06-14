Teror Kuntilanak Hitam di Dukun Magang Siap Hantui Bioskop, Tayang 18 Juni 2026

ERA.id - Rumah produksi Dens Vision Multimedia dan Wahana Pictures resmi merilis film komedi horor terbaru berjudul Dukun Magang. Film ini dibintangi oleh Hana Saraswati yang diteror oleh kuntilanak hitam.

Hana yang memerankan karakter Sekar mengatakan dalam film Dukun Magang ini penonton akan disuguhkan dengan komedi dan juga cerita yang tidak biasa. Hana menjelaskan di film ini akan muncul sosok kuntilanak yang berbeda dari biasanya.

"Untuk kuntilanak, memang ternyata selama ini kan yang kita tahu kuntilanak tuh gitu aja bentuknya. Warnanya putih, rambutnya panjang, adanya di atas pohon," kata Hana Saraswati saat ditemui di Epicentrum, Jakarta Selatan, Sabtu (13/6/2026).

"Tapi setelah kita pelajari lebih lanjut, ternyata kuntilanak itu bisa berubah warnanya sesuai dengan kekuatannya. Ada yang merah, ada yang hitam," imbuhnya menambahkan.

Hana lantas menjelaskan masing-masing warna dari kuntilanak itu memiliki makna yang berbeda. Menurutnya, warna hitam hingga merah pada kuntilanak menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh makhluk tersebut.

"Warnanya hitam itu adalah level yang paling tinggi di kekuatan kuntilanak. Kalau merah kayaknya nomor dua kalau nggak salah," jelasnya.

Dukun Magang mengikuti perjalanan Raka Mahardika, mahasiswa tingkat akhir yang skeptis terhadap dunia mistis. Raka berada di ujung masa kuliah karena skripsinya berulang kali ditolak.

Dalam usaha terakhirnya, ia memilih topik penelitian tentang dunia perdukunan di Desa Kalimati, desa terpencil yang dikenal kuat dengan tradisi gaib.

Perjalanan Raka ke Desa Kalimati tidak dilakukan sendirian. Ia datang bersama Boiman, sahabatnya yang penakut, humoris, dan sering sok tahu, serta Sekar, teman kampus yang memiliki hubungan dekat dengan desa tersebut. Dari sinilah kekacauan dimulai. Raka yang awalnya hanya ingin mencari bahan skripsi justru harus berhadapan dengan ritual aneh, warga desa penuh rahasia, dan teror Kuntilanak Hitam.

Film ini dibintangi oleh Jefan Nathanio sebagai Raka, Hana Saraswati sebagai Sekar, dan Fajar Nugra sebagai Boiman. Deretan pemain lain juga memperkuat cerita, seperti Adi Sudirja, Wira Nagara, Mang Osa, Salsabila Zahra, Dodit Mulyanto, Mo Sidik, dan Yan Patroman. Beberapa karakter pendukung yang turut hadir antara lain Mbah Djambrong, Tejo, Tarno, Surti, Mas Mulyanto, Pak Arief, dan Pak Bambang.

Dukun Magang Garapan sutradara Chiska Doppert ini akan mengocok perut sekaligus menereor dengan kuntilanak hitam di bioskop mulai 18 Juni 2026.