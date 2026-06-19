BTS Tambah Konser Sehari di Indonesia, Hari Ini Tiket Membership Mulai Dijual

ERA.id - Kabar bahagia bagi penggemar grup K-Pop BTS, ARMY. BTS akan menambah jadwal konser di Indonesia menjadi tiga hari.

Penambahan hari ini dikonfirmasi langsung oleh iMe Indonesia sebagai promotor konser bertajuk ARIRANG In Jakarta. Pada unggahan itu, promotor mengatakan BTS akan memperpanjang pertunjukannya di tanggal 29 Desember 2026.

"Karena permintaan yang sangat tinggi, pertunjukan ke-3 BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ DI JAKARTA telah ditambahkan Pertunjukan Baru: 29 Desember 2026," tulis iMe Indonesia di Instagram, Jumat (19/6/2026).

Pada unggahan tersebut, penjualan tiket akan dilakukan pada 19 Juni 2026 untuk presale membership. Penjualan ini akan dimulai pukul 12.00 - 22.00 WIB. Para penggemar yang sudah mendaftar keanggotaan sebelumnya pun bisa menggunakan kode yang sama.

"Anda dapat menggunakan kode keanggotaan sebelumnya," jelas promotor.

Sementara itu, untuk penjualan tiket kategori umum akan dilakukan pada 20 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Pada hari tambahan ini, promotor tidak melakukan kenaikan harga tiket untuk masing-masing kategori.

Kategori VIP bisa dibeli di harga Rp4.500.000. Pembelian kategori ini akan mendapat keuntungan berupa soundcheck, VIP laminate dan lanyard, poster, gift set, serta jalur khusus merchandise booth.

Kemudian untuk kategori Platinum/Tribun (lower) bisa dibeli dengan harga Rp3.650.000, CAT 1 Rp2.800.000, CAT 2 Rp2.300.000, dan CAT 3 Rp1.800.000. Untuk keuntungan dari kategori ini penggemar akan mendapatkan poster resmi dari BTS.

Meski tidak mengalami kenaikan harga tiket, penggemar perlu mengingat bahwa harga yang diberikan promotor belum termasuk pajak dan biaya lain yang muncul.

Dengan demikian BTS akan menggelar konser di Jakarta, Indonesia pada 26, 27 dan 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUB GBK), Jakarta.