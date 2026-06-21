Widyawati dan Slamet Rahardjo Terjebak Nostlagia di Film CLBK, Tayang 2 Juli 2026

ERA.id - Aktor senior Widyawati dan Slamet Rahardjo dipasangkan dalam film terbaru produksi MIR Produstions, CLBK (Cinta Lama Babak Kedua). Keduanya berhasil menghadirkan chemsitry yang kuat sebagai mantan pasangan.

Widyawati mengatakan membangun chemistry dengan Slamet Rahardjo tidak sulit dan menjadi tantangan baginya. Hal ini lantaran keduanya sudah menjalin pertemanan sejak lama.

“Ya, karena kebetulan juga saya dekat dengan Om Slamet ya. Memang kita sering dan ini bukan yang pertama kali syuting dengan dia. Jadi sudah... sudah terbiasa syuting dengan dia,” ujar Widyawati saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (21/6/2026).

Bukan hanya dengan Slamet Rahardjo, jajaran pemain lainnya seperti Sintya Marisca, Iskak Khivano, hingga Kiki Narendra turut membantu proses syuting yang menyenangkan. Menurutnya, kombinasi pemain ini menyempurnakan film CLBK.

“Jadi semuanya dan anak, cucu, ini semua juga sangat berpengaruh. Semua ya dalam film apapun itu, pemain itu sangat berpengaruh kalau kita rasa ada satu apa ya... kebersamaan untuk memang membuat film itu menjadi satu cerita yang memang akhirnya berhasil,” ujarnya.

Selain beradu akting dengan aktor lintas generasi, Widyawati juga harus menjelani proses syuting menantang dalam film CLBK. Ia dan Slamet Rahardjo harus menaiki bukit yang tinggi untuk sebuah adegan.

“Alhamdulillah sih enggak ada masalah. Maksudnya susah saya untuk naik... enggak (masalah). Tidak, tidak. Tapi Alhamdulillah semua berjalan dengan amanlah,” jelasnya.

Film CLBK (Cinta Lama Babak Kedua) berkisah tentang sepasang calon pengantin, Ambar (Sintya Marisca) dan Raka (Iskak Khivano). Rencana pernikahan yang seharusnya berjalan lancar terancam gagal akibat masa lalu nenek dan kakek mereka.

Nenek Raka, Sita (Widyawati) mendadak menolak rencana pernikahan sang cucu saat melihat foto Abi (Slamet Rahardjo). Dari sinilah konflik dan cinta mulai datang secara bersamaan. Mampukah Ambar dan Raka mempertahankan cinta mereka?

Film CLBK (Cinta Lama Babak Kedua) dijadwalkan tayang pada 2 Juli 2026.