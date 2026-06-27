Jadi Sepasang Kekasih di Film CLBK, Sintya Marisca dan Khiva Iskak Sempat Sulit Bangun Chemistry

ERA.id - Aktris Sintya Marisca dipasangkan oleh Khiva Iskak dalam film terbaru berjudul CLBK (Cinta Lama Babak Kedua). Sintya mengaku sempat mengalami kesulitan saat harus beradu akting dengan Khiva.

Dalam film produksi MIR Productions ini, Sintya dan Khiva berperan sebagai sepasang kekasih yang sedang menyiapkan rencana pernikahan. Peran ini pun menjadi yang pertama kalinya Sintya beradu akting dengan Khiva.

"Bener ini kali pertamanya juga aku ada di project bareng Kak Khiva dan baru kenal juga di sini. Karena aku kira awalnya yang akan jadi kekasih aku itu lebih muda dari Khiva," ujar Sintya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).

Beradu peran dengan aktor yang lebih tua, Sintya mengakui hal ini menjadi tantangan tersendiri baginya untuk membangun chemistry. Namun ia merasa beruntung lantaran secara pribadi lebih menyukai pria yang lebih dewasa.

"Membangun chemistry sama Kak Khiva sebenarnya lumayan challenging. Tapi sangat terbantu ya, karena aku suka laki-laki yang punya sifat kebapak-bapakan. Alias kalau ini langsung bapak-bapaan beneran," jelasnya.

Berbagai pendekatan pun dilakukan oleh Khiva demi membangun chemistry dengan Sintya. Bahkan, menurut Sintya, Khiva kerap kali memperlakukannya dengan sangat baik demi bisa mendekatkan diri.

"Aku nggak masalah tentang umur, yang penting kan bagaimana dia treat aku. Jadi sangat terbantu banget proses menjalin chemistry-nya tuh Khiva lumayan sering banget nge-chat aku," katanya.

"Kita kalau ada waktu untuk quality time bersama, pastinya aku banyak ngobrolin hal apapun yang nantinya bakalan jadi bensin nih, buat bahan bakar aku selama di proses syuting filmnya kayak gitu sih," imbuhnya menambahkan.

Sementara itu, Khiva mengakui sempat mengajak Sintya untuk berkencan demi menguatkan chemistry mereka sebagai sepasang kekasih di film ini. Khiva juga mengungkap bahwa Sintya adalah orang yang cukup sulit untuk didekati.

"Bener nih kita ngedate ya gitu, dan bener nih kita ngedate bukan buat apa-apa tapi emang buat film ini gitu, pengen kenal Sintya tuh kayak gimana sih karena generasinya kan lumayan jauh," kata Khiva.

Film CLBK (Cinta Lama Babak Kedua) dijadwalkan tayang pada 2 Juli 2026 di seluruh bioskop Indonesia.