Cerita Reza Arap Garap Film Harusnya Horror, Syuting Pakai Sling Meski Takut Ketinggian

ERA.id - Reza Arap mendapat tantangan baru dengan menyutradarai sekaligus membintangi film Harusnya Horror. Arap mengaku sempat digantung dengan sling selama berjam-jam.

Personel Weird Genius ini mengatakan penggunaan sling selama syuting Harusnya Horror cukup menakutkan baginya. Ia yang secara pribadi memang takut akan ketinggian pun mengakui kesulitan saat memakai sling tersebut.

"Iya, satu itu pake sling, itu jujurly aku bener-bener takut ketinggian. Takut ketinggian dan itu challenge juga, udah nge-direct, main film, terus pake sling, slingnya tingginya 7 meter itu dan itu sakit," ujar Reza Arap saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026).

Demi mengatasi rasa takut itu, Arap pun berusaha keras untuk tidak melakukan pengambilan gambar berulang-ulang. Namun sayangnya, ia harus berusaha lebih keras lantaran banyak adegan yang harus diulang.

"Waktu itu sebisa mungkin nggak nge-retake ulang-ulang, tapi akhirnya retake ulang-ulang karena susah Kak. Tujuh kali mungkin, paling banyak take-nya di sling itu, sisanya aku jarang retake. Bukan sombong ya, awas lho, bukan sombong," tegasnya.

Sementara itu, terkait proses pembuatan film Harusnya Horror, Reza Arap yang juga duduk di bangku sutradara menjelaskan ia tidak memiliki refrensi untuk menggarap film ini. Ia pun mengakui terjun sebagai sutradara menjadi salah satu keputusan nekat yang dilakukan dalam berkarier.

"Jujur iya (nekat). Kalau kata anak-anak gokil. Karena kan selesai Marapthon atau selesai streaming yang pas season 2 tuh harusnya kan ya take break, istirahat atau apa, tapi malah jumping ke film gitu," tuturnya.

Lebih lanjut, Reza Arap mengatakan film Harusnya Horror menjadi salah satu pembuka untuk rekan-rekan lainnya di AAAClan.

"Kebetulan anak-anak support juga, merekanya juga seneng juga dapet skill set yang baru juga ngerasain hal-hal baru juga yaitu akting. Jadinya ya, jadilah film ini," pungkasnya.

Film Harusnya Horror dijadwalkan tayang mulai 20 Agustus 2026.