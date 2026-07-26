Pecah! Bernadya Hadirkan Tenxi di Showcase Album Baru, Ajak Penggemar Joget Bareng Tanpa Galau

ERA.id - Bernadya sukses memberi kejutan kepada para penggemar di Showcase album Semoga Hanya di Mimpi, Sabtu (25/7/2026). Bernadya mendatangkan rapper yang sedang naik daun, Tenxi, untuk berduet bersama.

Kejutan ini diberikan oleh Bernadya saat ia menyanyikan lagu “Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan”. Bernadya yang semula menikmati lantunan musik dan bernyanyi bersama penggemar tiba-tiga menghentikan penampilannya.

Saat itu, lampu di atas panggung mendadak padam disertai dengan wajah kebingungan Bernadya. Namun seketika musik kembali mengalun dengan konsep Hipdut yang menjadi ciri khas Tenxi.

“Please welcome, Tenxi,” ucap Bernadya.

Penggemar pun langsung berteriak penuh antusias melihat kolaborasi yang tidak biasa dan tidak pernah dilakukan oleh Bernadya sebelumnya. Suasana riuh pun langsung menggema di Tennis Indoor Senayan. Tidak sedikit dari penggemar yang langsung berjoget mengikuti lantunan musik.

“Oke Jakarta kita nyanyi bareng. Kita joget bareng-bareng ya! Let’s go… let’s go let’s go! Eee…aaaa,” kata Tenxi.

Ajakan itu disambut hangat oleh penggemar yang mengikuti instruksi dari Tenxi. Di sisi lain, Bernadya juga nampak bergoyang sambil tersenyum di atas panggung.

“Thank you Berna sudah undang gua malam ini nyanyi lagunya. Ini pertama kali sih nyanyi lagu kayak gini. Makasih ya, thank you semuanya,” ujar Tenxi sebelum meninggalkan panggung.

Bernadya lantas melanjutkan penampilannya dengan membawakan sejumlah lagu hits, seperti “Kini Mereka Tahu”, serta “Lama-Lama” yang menjadi lagu penutup Showcase album Semoga Hanya di Mimpi.

Selama Showcase album Semoga Hanya di Mimpi ini, Bernadya membawakan 10 lagu terbaru yang sudah dirilis pada 24 Juni 2026. Di album kali ini Bernadya menggandeng sejumlah musisi ternama termasuk Rendy Pandugo, Baskara Putra, Enrico Octaviano hingga Perunggu.