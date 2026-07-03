Rilis Album Perdana Bareng DNA, Aloy Justru Tidak Percaya Diri, Kenapa?

ERA.id - Disjoki (DJ) Mister Aloy mengaku tidak percaya diri sebelum merilis album perdana bersama JayJax lewat DNA. Aloy merasa dirinya tidak cukup mumpuni dalam mengolah vokalnya untuk bernyanyi di album perdana DNA, OURORA;

Saat ditemui dalam acara sesi dengar album OURORA, Aloy mengatakan salah satu ketakutan yang membuatnya tidak percaya diri adalah kemampuannya dalam bernyanyi. Hal ini lantaran ia terpaksa menggantikan Bravy dan Erika Carlina untuk salah satu lagu DNA, "Don't Talk to Me".

"Enggak PD (percaya diri) karena suaranya sih," ujar Aloy.

Aloy lantas menjelaskan kolaborasi DNA dengan Bravy dan Erika Carlina ini gagal terlaksana lantaran satu dan lain hal. Padahal saat itu, DNA sudah harus mengumpulkan materi lagu untuk album OURORA;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Aloy pun memutuskan untuk turun tangan dan mengisi bagian vokal tersebut.

"Mau nggak mau karena kita sudah harus masukin lagu kita, album kita ke DSP (Digital Streaming Platform). Mengejar waktu, jadi harus saya yang isi," jelasnya.

Meski sempat tidak percaya diri dengan kemampuan vokalnya, lagu "Don't Talk to Me" justru tidak membutuhkan revisi yang rumit. Aloy dan JayJax justru melakukan perubahan pada instrumen daripada memperbaiki kualitas Aloy dalam bernyanyi.

"Kalau dari suara ternyata enggak, tapi ternyata dari instrumen yang ada. Tapi nggak minor lah, minor, nggak mengubah banyak," imbuh Aloy.

Album OURORA; berisikan 18 lagu perjalanan cinta hingga sakit hati yang sudah bisa didengarkan di platform streaming online.