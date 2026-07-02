Aloy dan JayJax Rilis Album OURORA Lewat DNA, Kisahkan Perjalanan Cinta Pribadi

ERA.id - Duo disjoki (DJ), DNA, yang digawangi oleh Mister Aloy dan JayJax resmi merilis album perdana. Album ini merangkum perjalanan Aloy dan JayJax yang berisikan 18 lagu.

Bertajuk OURORA; Aloy dan JayJax menggambarkan perjalanan DNA lewat album perdana ini. Nama OURORA; ini dipilih untuk menggambarkan sekaligus mewakili DNA.

“Aurora itu… ‘our-rora’. Maksudnya Aurora kita. Aurora itu, kata dari Aurora yang ada di Finlandia yang banyak warna itu, pelangi banyak warna itu. Kita pakai karena Aurora kan banyak warna, dan kita ganti ‘Aur’-nya jadi ‘Our’-nya itu adalah kita dalam tim,” ujar JayJax saat ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Jaya lantas menjelaskan 18 lagu yang ada di album OURORA; ini berisikan perjalanan kehidupan yang penuh cinta hingga sakit hati. Perjalanan itu mewakili kehidupan Aloy dan juga Jaya.

“Di album ini tuh sebenarnya ada cerita dari awal, dari lagu pertama sampai di akhir. Benang merahnya ini menceritakan sebuah kehidupan kita berdua aja,” tutur Jaya.

Selain merilis album, DNA juga berencana untuk menggelar rangkaian tur ke sejumlah kota di Indonesia. Aloy dan Jaya akan berkeliling Indonesia dengan menaiki bus sambil promosi album OURORA;

“Kita mengelilingi Indonesia. Mungkin yang unik adalah kita akan berjalan darat dari ujung ke ujung. Kita mau pakai bus dari titik Jakarta sampai ke Bali nanti. Ada pantai tadi, itu pantai mungkin kita pengen di Bali utamanya, coast gitu,” kata Aloy.

Album OURORA; bisa didengarkan di platform streaming online mulai 3 Juli 2026.