Cerita Yasamin Jasem Gendong Fadly Faisal dan Fatih Unru, Rela Tahan Wajah Kesulitan

ERA.id - Yasamin Jasem membongkar rahasia adegan terakhir dalam film horor terbaru produksi BASE Entertainment, Paket Santet. Yasamin mengaku harus mengontrol wajah saat menggendong Fadly Faisal dan Fatih Unru.

Pada adegan krusial itu, Yasamin menjelaskan bahwa dirinya tidak boleh terlihat kesulitan saat menggendong dua lawan mainnya di film Paket Santet. Hal ini pun diakuinya menjadi tantangan terbesar selama syuting film yang diarahkan langsung oleh Dinna Jasanti.

"Final battle ini kan banyak sekali melibatkan Fatih dan Ai (Fadly Faisal). Banyak sekali harus angkut-angkut dan melempar-melempar. Tapi at the same time itu enggak boleh kelihatan keberatan. Tapi aku harus membuang badan mereka, itu lumayan challenging," ujar Yasamin saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Lalu, kata Yasamin, selama adegan tersebut, ia berulang kali diingatkan oleh sutradara agar tidak memasang wajah keberatan menahan beban maupun kesulitan. Namun demikian, perempuan 22 tahun ini justru merasa proses itu menyenangkan untuk dilakukan bersama-sama.

"Tapi justru proses koreo dari final battle ini memang menyenangkan sekali dari awal kita latihan sih. Karena apalagi yang menuju akhir-akhir banget itu belum lumayan tricky ya," jelasnya.

Menurutnya, adegan paling menyulitkan justru saat tubuhnya harus mulai menempel pada tembok hingga saling bertabrakan dengan lawan mainnya. Ia pun bersyukur proses korea itu bisa berjalan lancar dengan hasil yang memuaskan.

"Itu challenging banget, butuh banyak waktu dan trial and error untuk dapetin that perfect shot. Tapi pas nonton, we got it. Semoga enjoy," pungkasnya.

Film Paket Santet turut dibintangi oleh Fadly Faisal, Gabriella Ekaputri, Fatih Unru, hingga Fiki Naki. Film ini akan tayang pada 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.