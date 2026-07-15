Pertama Kali Beradegan Intim, Randy Martin Blak-blakan Sempat Tegang Hadapi Cinta Laura

ERA.id - Artis peran Cinta Laura dan Randy Martin dipertemukan dalam satu proyek series terbaru Hitmaker Studios dan WeTV Indonesia, Sleeping with the Enemy. Cinta dan Randy siap membuat penonton panas dengan chemistry yang ditawarkan.

Berperan sebagai Aruna dan Clara, seorang gadis yang rela menyamar demi menuntaskan dendamnya kepada Revan (Anthony Xie), ia dihadapkan dengan cinta segitiga saat bertemu dengan Adrian (Randy Martin). Cinta mengungkap peran ganda yang ia dapatkan ini merupakan tantangan baru sekaligus menjadi yang pertama bekerja sama dengan sutradara Rizal Mantovani.

"I’m so happy be a part of this project. Pertama karena produsernya adalah Rocky Soraya, teman baik yang aku sangat percaya dan luar biasa bisa diajak diskusi. Pertama kali juga bekerja sama dengan Pak Rizal Mantovani, I've always wanted to work with you," ujar Cinta Laura saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).

Series Sleeping with the Enemy (Dok. Istimewa)

Sementara itu, Randy Martin yang berperan sebagai Adrian mengatakan bahwa genre romansa yang memiliki adegan panas ini menjadi pengalaman pertama baginya. Apalagi series ini juga menjadi karya pertama yang mempertemukan dirinya dengan Cinta Laura.

Kekasih Lyodra ini secara terbuka juga mengakui bahwa dirinya sempat tegang saat harus beradegan panas dengan Cinta Laura. Beruntung Randy dan Cinta sebelumnya sudah mengenal satu sama lain sehingga tidak butuh waktu lama untuk menjalin kedekatan.

"Ada banyak scene-scene baru sih ya memang saya baru lakukan di series ini gitu. Jadi ada moment sama Cinta tuh, "sebentar-sebentar sebentar... Gue nervous nih, gue atur napas dulu bentar ya, oke, oke, oke... Oke i'm back, let's go" gitu. Karena memang lebih ke ini aja sih. Karena mungkin nervous," kata Randy Martin.

Di sisi lain, Rizal Mantovani yang mengarahkan series ini menjanjikan sesuatu yang segar dan berbeda dari pakem drama konvensional melalui serial ini.

"Sebuah cerita yang seru, penuh intrik, dan penuh layer. Saya merasa sangat beruntung dengan seluruh jajaran cast kali ini, karena mereka sangat bisa menjiwai karakter-karakternya," jelas Rizal.

Lebih lanjut, Executive Producer dan Country Head WeTV Indonesia Febriamy Hutapea berharap series Sleeping with the Enemy ini bisa diterima dengan baik oleh para penonton setia.

"Kami sangat excited dengan WeTV Original Sleeping with the Enemy. Ini merupakan title baru yang sedang dikerjakan bersama Hitmaker Studios. Kami meminta dukungan dari semua pihak agar proses syuting berjalan dengan baik," tutur Febri.

Sleeping with the Enemy berkisah tentang Aruna Wirawan yang dijebak oleh keluarga Sastranegara atas kejahatan yang tidak pernah ia lakukan saat berusia 17 tahun. Kehidupan Aruna berubah setelah ia mengubah identitasnya dan menikah dengan Revan Sastranegara demi misi balas dendam.

Namun rencananya goyah ketika ia jatuh cinta pada Adrian, ipar Revan. Di antara kebohongan dan kebenaran, Aruna harus memilih, menuntaskan balas dendamnya, atau kehilangan dirinya sendiri.

Series ini akan hadir dalam 10 episode eksklusif hanya di WeTV Indonesia.