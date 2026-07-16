Randy Martin Lakoni Adegan Intim dengan Cinta Laura, Begini Respons Lyodra Ginting

ERA.id - Randy Martin mengaku mendapat dukungan dari kekasih hatinya, Lyodra Ginting, untuk melakukan adegan intim di series terbaru, Sleeping with the Enemy.

Randy mengatakan bahwa Lyodra tidak mempermasalahkan adanya adegan intim yang akan dilakoni bersama Cinta Laura. Lyodra justru member dukungan kepada Randy untuk syuting series terbaru produksi Hitmaker Studios dan WeTV Indonesia.

"Dia (Lyodra) sangat suportif kok. Dia tahu pekerjaanku. Kamu sebagai penyanyi, aku pun sebagai aktor juga, dan dia aware dengan kebutuhan-kebutuhan scene dan memang aku pun juga selalu clear bahwa memang ya di sini profesional, aku bekerja sebagai aktor," ujar Randy Martin saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).

Aktor 27 tahun ini juga turut menekankan tidak ada kecemburuan yang terjadi meski ia harus melakoni adegan intim bersama Cinta Laura. Terlebih series ini menjadi kali pertama Randy memiliki adegan intim.

"Nggak ada, nggak ada jealous-nya. Aman banget karena kayak aku bilang tadi, Lili sangat suportif juga gitu. Dan aku pun profesional di sini, Cinta pun juga professional," tegasnya.

Sementara itu, Lyodra yang turut mendampingi Randy Martin dalam acara konferensi pers series Sleeping with the Enemy mengatakan tidak masalah dengan adegan panas tersebut. Ia bahkan memberi dukungan penuh kepad Randy untuk fokus pada pekerjaannya.

"Enggak, enggak apa-apa kok. Ini kan syuting. Nanti kalian nonton aja dan jangan lupa untuk disupport terus ya buat projectnya," kata Lyodra.

Series Sleeping with the Enemy turut dibintangi oleh Cinta Laura, Anthony Xie, hingga Ersya Aurelia. Series ini akan tayang sebanyak 10 episode di layanan streaming WeTV Indonesia.