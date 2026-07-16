Debut Jadi Produser, Elma Theana Angkat Kisah Perjuangan Fairuz A. Rafiq Rawat Sonny Septian ke Layar Lebar

ERA.id - Artis peran Elma Theana debut sebagai produser untuk film Anak-Anak Bambu. Elma mengaku sempat stres saat harus bekerja di belakang layar.

Film Anak-Anak Bambu produksi Theana Pictures dan berkolaborasi dengan PT Armada Bumi Investama ini dibintangi oleh Ayushita, Irgi Fahrezi, Sonny Septian, Fairuz A. Rafiq hingga penampilan spesial dari King Faaz.

Elma yang terjun langsung sebagai produser mengatakan film ini terinspirasi dari kisah keluarga Sonny Septian yang merupakan adik kandungnya. Ia melihat perjuangan Fairuz yang bekerja keras mencari nafkah saat Sonny Septian sakit.

“Saya mau angkat ceritanya Sonny sama Fairuz, karena itu kan terjadi ketika Sonny sakit. Di mana ketika Sonny sakit, Fairuz yang lebih banyak bekerja,” ujar Elma Theana saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).

Film Anak-Anak Bambu (Era.id/Nurul Tryani)

Dari kisah Sonny dan Fairuz ini, Elma ingin menunjukkan perjuangan serta keikhlasan dari seorang istri kepada suaminya. Ia juga berdiskusi dengan Sonny maupun Fairuz sebelum memutuskan untuk menjadikan kisah mereka sebagai ide dari film Anak-Anak Bambu.

Meski demikian, Elma tidak memungkiri dirinya sempat dilanda stres lantaran harus berada di belakang layar. Belum lagi ia harus menyiapkan berbagai keperluan hingga terlibat langsung dalam proses persiapan produksi.

“Aduh, luar biasa ya. Kepala saya pusing gitu ya. Benar-benar tuh agak sedikit stres gitu karena memang semuanya tuh bertuju kepada saya gitu, dari apa pun gitu. Ya kayak hari ini apalagi, bikin meledak-meledak karena yang biasanya kita cuma syuting, datang, terus tiba-tiba kita harus ngurusin semua dari undangan,” jelasnya.

Film Anak-Anak Bambu mengikuti kehidupan penghuni Rumah Anak-Anak Bambu yang harus menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal mereka ketika berbagai kepentingan mulai mengincar tanah yang selama ini menjadi rumah bagi puluhan anak-anak. Di tengah konflik tersebut, muncul pertanyaan besar tentang arti keluarga, penerimaan, dan tempat pulang bagi mereka yang tidak memiliki hubungan darah.

Lebih lanjut, Fairuz menuturkan dirinya sudah melakukan promosi ke 10 kota dengan mengajak anak yatim untuk lebih dulu menyaksikan penampilan Ayushita dan lainnya.

“Dari sekarang sih saya sudah keliling 10 kota ya untuk promosi film ini dan alhamdulillah gerakan yang kita lakukan adalah mengajak anak yatim nonton di bioskop gitu,” pungkasnya.

Film ini juga mendapat dukungan dari berbagai mitra dan sponsor yang turut berkontribusi dalam perjalanan produksi hingga kampanye film, di antaranya Bank Syariah Indonesia (BSI), VIVIZUBEDI, SAH, Gentong Geulis, Artic Air Mineral, Petit, dan Penn. Dukungan tersebut menjadi bentuk sinergi antara industri kreatif dan dunia usaha dalam menghadirkan karya yang membawa pesan positif kepada masyarakat.

Anak-Anak Bambu bisa disaksikan di bioskop mulai 23 Juli 2026.