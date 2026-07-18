Totalitas! Ciccio Manassero Rela Turun 8 Kg dan Cukur Botak Demi Peran Pasien Kanker di Film Rumah Singgah

ERA.id - Ciccio Manassero menunjukkan totalitasnya dalam berakting lewat film Rumah Singgah. Ciccio rela menurunkan berat badan hingga mencukur habis rambutnya.

Perubahan fisik secara drastis ini dilakukan oleh Ciccio lantaran ia memerankan karakter Tony, seorang pria pengidap kanker. Demi peran itu, Ciccio pun harus menurunkan berat badan secara drastis hingga 8 kilogram.

“Sebenarnya kebutuhan karakter juga, karena kan aku jujur aja nih, aku kan tidak yang kurus-kurus seperti mereka, aku kan biasanya lumayan besar lah. Jadi sedikit tidak make sense ketika nanti kalian nonton filmnya,” ujar Ciccio saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2026).

Selain menurunkan berat badan, aktor 30 tahun ini juga rela mencukur habis rambutnya. Tetapi yang menarik kali ini adalah Ciccio menggunduli rambutnya secara langsung saat syuting sedang berjalan.

“Kalau untuk apa namanya, cukur rambut sampai botak, itu ada di filmnya. Itu spoiler kalau cerita kenapa, tapi memang aku sempet bahas aku nggak mau ketika muncul di filmnya tuh sudah botak gitu aku nggak mau,” jelasnya.

“Jadi ada akan ada adegannya di mana dibantu temen-temen yang lain untuk mencukur rambutnya,” imbuhnya Ciccio menambahkan.

Keputusan Ciccio untuk mencukur habis rambutnya selama syuting berjalan ini dinilai akan memberi dampak lebih jauh untuk film Rumah Singgah. Apalagi, katanya, adegan itu banyak dilakukan di kehidupan nyata oleh para pejuang kanker.

“Menurutku itu lebih powerful dan itu simbolik juga sih. I want that scene to be something powerful. untuk bisa jadi hope juga buat temen-temen yang mungkin menjalani kemoterapi dan rambutnya rontok sampai botak tapi pengen kayak gitu sih,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ciccio Manassero mengaskan karakter Tony di Rumah Singgah menjadi salah satu peran yang ingin ia mainkan. Hal ini lantaran dalam dunia akting, ia lebih sering memainkan peran sebagai tokoh antagonis.

“Jujur karakter Tony di Rumah Singgah ini karakter yang aku pengen mainin banget sih. Karena beda sama aku biasanya. Biasanya tuh aku kalau nggak bad boy, keren gitu ya, atau selingkuh gitu. Kalau Tony ini sangat berbeda, gitu orangnya usil, dia humoris, dan juga sedang menjadi pasien kanker,” pungkasnya.

Film Rumah Singgah dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026.