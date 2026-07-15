Demi Jadi Cowok Greenflag, Farhan Rasyid Rela Ubah Penampilan Fisik di Andai Waktu Bisa Diulang Kembali

ERA.id - Artis peran Farhan Rasyid menunjukkan totalitasnya dalam berakting lewat film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Farhan rela mengubah penampilannya secara drastis demi peran sebagai Faiz.

Farhan mengatakan proses syuting film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali ini sangat menyenangkan dan membekas di hati. Apalagi di film ini, ia melakukan perubahan drastis pada penampilannya demi menjadi Faiz.

“Ini salah satu syuting yang memorable buat aku dan karakter Faiz juga salah satu karakter yang sangat-memorable karena ada perubahan fisik ya di sini,” ujar Farhan Rasyid saat ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).

Meski proses syuting menyenangkan, Farhan mengakui dirinya sempat ragu untuk menerima tawaran film yang juga dibintangi oleh Davina Karamoy ini. Namun keraguan ini sirana setelah ia membaca naskah yang ditawarkan.

“Sempet ada kepikiran gitu sih cuma itu semua keraguan itu tuh kalah sama seberapa bagusnya skrip yang ada di judul ini karena memang sebagus itu jadi kayak 'Ya udah deh bodo amat yang bagian itu aku mau banget meranin Faiz' gitu,” ungkapnya.

Lalu, kata Farhan, perubahan fisik khususnya pada bagian rambut ini tidak menggunakan prostetik. Bahkan sebagai bentuk solidaritas, hampir seluruh kru turut melakukan perubahan fisik secara drastis.

“Itu asli. Kita lakukan prosesnya di empat hari terakhir syuting sebagai bentuk totalitas. Bahkan hampir semua kru juga ikut mencukur rambut sebagai bentuk solidaritas,” katanya.

Film Andai Waktu Bisa Diputar Kembali berkisah tentang Dinar (Davina Karamoy) yang jatuh cinta pada Faiz (Farhan Rasyid). Di tengah kisah cinta mereka, Dinar dihadapkan pada kenyataan pahit: tunggakan kuliah, utang peninggalan ayahnya, dan sang ibu yang menderita kanker otak stadium empat. Tertekan oleh keadaan, Dinar mengambil keputusan yang salah yang membuatnya sangat menyesal dan berharap bisa memutar waktu untuk memperbaikinya.

Film ini akan tayang pada 30 Juli 2026.