Jelang Showcase Album Baru, Bernadya Panik hingga Siap Ajak Nyanyi Bareng

ERA.id - Bernadya Ribka Jayakusuma mengaku deg-degan menjelang showcase album terbarunya, Semoga Hanya di Mimpi. Bernadya bersiap mengajak penggemar sing a long bersama penggemar.

Pertunjukan yang digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat ini menandai kali pertama Bernadya membawakan 10 lagu yang ada di album Semoga Hanya di Mimpi. Bernadya mengaku dirinya sempat dilanda panik hingga mulas menjelang pertunjukan spesial ini.

“Karena aku nervous ya. Jadi setiap harinya tuh terasa kayak "Ah! 10 hari lagi!", "Ah! 3 hari lagi!" gitu. Jadi setiap hari itu isinya mulas, panik. Cepat banget,” ujar Bernadya ditemui menjelang Showcase Semoga Hanya di Mimpi, Sabtu (25/7/2026).

Pelantun “Rabun Jauh” ini lantas menjelaskan bahwa pertunjukan spesial ini akan sangat berbeda dari penampilan yang selama ini sudah dinikmati penggemar. Para penggemar akan disuguhkan konsep berbeda dan jauh lebih indah dari sebelumnya.

“Jadi tentu yang kita tampilkan juga jauh lebih niat, jauh lebih kita persiapkan dari yang sudah-sudah. Dan ini kali pertamanya aku juga menggandeng Mas Edy Khemod di situ. Jadi kali ini jauh lebih apa ya... lebih terkonsep,” jelasnya.

Penyanyi 22 tahun ini juga menjanjikan akan ada momen penggemar bisa bernyanyi bersama. Hal ini lantaran Bernadya tidak hanya akan menyanyikan lagu-lagu di album baru saja, tetapi juga akan membawakan single hits lainnya.

“Ada beberapa bab nanti yang satu kita full showcase-nya nanti, yang satu nanti kita akan fokusnya sing a long nanti,” tuturnya.

Sementara itu, CEO Juni Records Adryanto Pratono mengatakan pertunjukan Bernadya ini sangat dibutuhkan setelah sang penyanyi menutup bab di album sebelumnya. Showcase kali ini dinilai Boim menjadi tantangan baru untuk Bernadya dalam berkarya.

“Menurut saya pindah ke Tennis Indoor adalah salah satu lompatan yang diperlukan Bernadya karena ini adalah tantangan baru, menaklukkan panggung yang lebih besar dengan penonton indoor stadium gitu,” kata Boim.

“Jadi menurut saya ya ini diperlukan buat Bernadya, timnya, dan semua penontonnya, dan semua penikmat musiknya gitu,” imbuh Boim.

Lebih lanjut, Bernadya mengungkap dirinya tidak sabar sekaligus menantikan penampilan perdana di hadapan penggemar khususnya untuk lagu utama “Laut yang Tenang”.

“Lagu yang paling aku excited mungkin... fokus track-nya, "Laut yang Tenang",” pungkasnya.

Diketahui Bernadya resmi merilis album terbaru bertajuk Semoga Hanya di Mimpi dengan menggandeng sejumlah musisi ternama Indonesia, seperti Baskara Hindia, Rendy Pandugo, Perunggu, hingga Enrico Octaviano.

Album kali ini Bernadya turut mengusung konsep 2000-an yang juga keluar dari zona nyamannya.