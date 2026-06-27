Bernadya Gandeng Baskara Hindia hingga Perunggu di Album Baru, Usung Musik Era 2000-an

ERA.id - Penyanyi Bernadya resmi merilis album penuh kedua bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Bernadya bahkan menggandeng sejumlah musisi ternama seperti Perunggu hingga Baskara Hindia.

Perempuan asal Surabaya ini mengatakan album Semoga Hanya di Mimpi lahir dari bentuk kegelisahan dan ketakutan yang menghantuinya, terutama tentang rasa bahagia dan ketenangan menjalani hidup. Hal ini pun menjadi latar belakang Bernadya memilih Semoga Hanya di Mimpi untuk judul album keduanya.

"Karena itu ada di salah satu lirik di track 1 ya. Dan itu adalah harapanku. Track-track-nya adalah isi ketakutanku, yang aku harap itu cuman ada di mimpi," ujar Bernadya saat menggelar showcase di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2026).

Khusus untuk album kedua ini, Bernadya menggandeng sejumlah musisi yang turut terlibat dan memproduseri sejumlah lagu, seperti Baskara Hindia, Rendy Pandugo, Enrico Octaviano, hingga Perunggu. Keterlibatan sejumlah musisi ini pun membawa nuansa baru di album Bernadya.

Di sisi lain, Bernadya juga ingin keluar dari zona nyaman dari lagu dan musik yang selama ini melekat pada dirinya. Ia pun banyak belajar dari karya sebelumnya dan ingin menghadirkan suasana baru khusus di album kedua ini.

"Aku ingin mencoba hal yang baru sih pasti kan. Selalu kayak, setelah berkaca juga dari aku manggung-manggung gitu kan, membawakan laguku yang sudah-sudah, kayak rasanya oh kayaknya perlu beberapa lagu yang lebih bisa nge-build up crowd-nya, momennya gitu kayak penontonnya," jelasnya.

"Jadi oh kita bikin lagu yang ke arah sana gitu, jadi kayak berkaca dari panggung-panggung yang udah-udah," imbuhnya.

Bukan hanya itu saja, Bernadya juga menghadirkan nuansa musik 2000-an pada album terbarunya. Inspirasi ini muncul setelah ia mendengarkan album dari Audy Item yang langsung membangkitkan memori serta nostalgia musik 2000-an.

Pelantun "Kini Mereka Tahu" ini pun akhirnya memilih untuk mengumpulkan sejumlah musisi untuk terlibat di albumnya. Dari jajaran rekan musisi yang terlibat, ia pun berhasil mengumpulkan perspektif masing-masing produser tentang musik 2000-an.

"Ternyata 2000-an itu luas banget ya ternyata. Makanya aku mengajak banyak produser untuk mengumpulkan 2000-an berdasarkan perspektif masing-masing produser. Ternyata hasilnya warna-warni. Tapi surprisingly orang menangkap maksudku," katanya.

Album Semoga Hanya di Mimpi berisi 10 lagu di antaranya:

1. Laut yang Tenang

2. Peluk Aku Sekarang!

3. Lawan Waktu dan Jarak

4. Wanita Tak Punya Malu

5. Kita Buat Menyenangkan

6. Menyenangkan Mengenalmu

7. Rabun Jauh

8. Tolong Bilang Ini Mimpi

9. Sebelum Jadi Panjang

10. Belum Sempat Kenal

Kesepuluh lagu Bernadya ini sudah bisa didengarkan melalui platform streaming online sejak 24 Juni 2026.