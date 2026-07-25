MARBLES Jadi Grup Pembuka Showcase Bernadya, Ajak Penonton Main Hompimpa

ERA.id - Grup vokal wanita, MARBLES, menjadi musisi pembuka showcase Bernadya, Semoga Hanya di Mimpi. MARBLES memberi penampilan spesial dengan membawakan lagu baru berjudul “Catch Me”.

Tampil dengan penuh warna, grup yang beranggotakan lima gadis cantik, Tiffany, Baverly, Daniella, Quilla dan Kyka membuka penampilan mereka dengan lagu terbaru berjudul “Catch Me”. Penonton yang memadati Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2026) pun langsung bergemuruh menyambut hangat kelima gadis ini.

“Assalamulaikum. Ini spesial banget buat kalian. Izin jangan post apa-apa dulu kalau kalian rekam ya,” sapa Daniella usai membawakan lagu terbaru.

Kelima member Marbles kemudian memperkenalkan diri mereka masing-masing. Mereka kemudian mencoba membangkitkan suasana dengan melakukan cek kekompakan lewat salah satu permainan tradisional Indonesia, yang juga judul lagu debut mereka “Hompimpa”.

Suasana riuh dan antusias penggemar pun kembali menggema Tennis Indoor Senayan sebelum akhirnya menampilkan Bernadya.

Diketahui grup MARBLES merupakan bentukan dari A-List Entertainment dan Trinity Optima Production. Grup ini terbentuk setelah menjalani rangaian pelatihan selama tiga tahun.