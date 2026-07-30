Kronologi Jared Leto Dituduh Lakukan Kekerasan Seksual, 4 Korban Ngaku Dipaksa Berhubungan Saat Remaja

ERA.id - Jared Leto membantah tuduhan yang menyebut ia sebagai pelaku pelecehan dan kekerasan seksual terharap belasan perempuan. Jared menekankan ia tidak pernah melakukan pelecehan apapun sepanjang umurnya.

Kepada AFP, bintang Morbius ini membantah klaim puluhan perempuan yang mengaku pernah menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual di rentan waktu tahun 2002 hingga 2016 saat Leto berusia 30-an. Jared Leto menegaskan tuduhan itu kebohongan yang dibuat-buat.

“Saya tidak pernah melakukan kekerasan seksual kepada siapapun sepanjang hidup saya. Tuduhan itu sepenuhnya salah,” ujar Jared Leto.

Tuduhan ini sebelumnya muncul dalam dokumenter BBC bertajuk “Jared Leto: Hollywood’s Darkest Secret” yang dirilis pada Rabu lalu. Pada dokumenter itu, 4 dari 10 perempuan yang mengajukan tuduhan itu mengklaim kekerasan seksual itu terjadi saat mereka masih remaja.

Dalam film dokumenter tersebut, salah satu korban menuduh pemenang Oscar itu menyerangnya di kamar mandi motel ketika ia berusia 17 tahun. Perempuan lain mengklaim Leto mengancamnya dengan pelecehan seksual ketika ia berusia 19 tahun.

Sementara perempuan ketiga menggambarkan bagaimana ia diduga berhubungan seks dengan Leto di California ketika ia berusia 17 tahun, di bawah usia dewasa, yang karenanya akan diklasifikasikan sebagai pemerkosaan di bawah umur. Lalu, perempuan keempat menuduh Leto berulang kali melakukan panggilan telepon yang berisi konten seksual eksplisit kepadanya ketika ia berusia 16 tahun dan, setidaknya pada satu kesempatan, menyarankan agar mereka berhubungan seks.

BBC mengklaim sudah menguatkan sejumlah keterangan serta bukti adanya kekerasan dan pelecehan seksual yang melibatkan Jared Leto. Berbagai bukti itu juga dikumpulkan dari pihak keluarga korban yang memiliki pesan antara korban dan juga Leto.

Diketahui tuduhan kekerasan seksual yang melibatkan Jared Leto ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Tahun lalu, DJ Allie Teilz menuduh Leto melakukan pelecehan seksual di media sosial, mengklaim bahwa ia menyerangnya ketika ia berusia 17 tahun.

Pernyataan itu pun mendorong beberapa perempuan lain untuk maju dalam investigasi Air Mail yang diterbitkan pada Juni 2025. Tetapi dalam laporan tersebut, Leto membantah semua tuduhan.