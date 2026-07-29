BIGBANG Gelar Konser di Indonesia, PK Entertainment Jadi Promotor Resmi

ERA.id - Promotor PK Entertainment resmi mengumumkan konser idol K-Pop ternama, BIGBANG, di Jakarta, Indonesia. BIGBANG akan mengguncang Indonesia pada 16 Januari 2027.

Pengumuman resmi ini akhirnya dirilis oleh PK Entertainment lewat unggahan di Instagram resminya pada Rabu (29/7/2026). Pada unggahan itu, promotor membagikan poster konser BIGBANG yang akan terselenggara pada tahun depan.

"BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN JAKARTA 16 January 2027 (Sat), Jakarta International Stadium. Stay tuned for ticketing details and more information coming soon," tulis PK Entertainment, dikutip ERA.

Jakarta International Stadium (JIS) kembali dipercaya menjadi lokasi konser dari G-Dragon, Daesung, dan Taeyang. Ketiga bintang K-Pop ini akan memulai penampilannya sekitar pukul 19.00 WIB.

Sayangnya, promotor belum memberikan keterangan lebih lanjut tentang Harga tiket maupun rincian tentang kategori yang akan dijual. Begitu juga dengan informasi penjualan tiket yang sejauh ini belum resmi dibuka oleh promotor.

Meski demikian, banyak VIP (nama penggemar) yang berharap promotor bisa menggandeng rekanan yang menguntungkan penggemar di Tanah Air. Sebab, konser BIGBANG ini berpotensi dihadiri oleh penggemar dari luar negeri yang siap memborong tiket dalam jumlah banyak.

Diketahui rangkaian tur BIGBANG akan dimulai dari Korea Selatan pada Agustus 2026. Tur ini merupakan salah satu rangkaian ulang tahun BIGBANG ke-20 dengan formasi tiga anggota.

Nantinya tur ini akan mencakup 17 kota dan 33 pertunjukan, melintasi Amerika Utara, Eropa, Oseania, serta Asia.