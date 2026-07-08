Raisa hingga Lomba Sihir Ramaikan Social Chic 2026, Harga Tiket Mulai Rp70 Ribuan

ERA.id - Festival tahunan yang memadukan fashion, beauty dan musis, Social Chic, resmi mengumumkan jajaran penampil spesial yang meramaikan acara selama tiga hari. Nama Raisa hingga Lomba Sihir akan meramaikan Social Chic.

Social Chic diselenggarakan selama tiga hari mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Stadion Madya, Gelora Bung Karno (GBK). Acara ini bukan hanya menjadi tempat berbelanjar, namun juga menjadi ruang berkumpulnya brand, komunitas, kreator, hingga penikmat musik ini akan menghadirkan pengalaman sosial yang lebih dekat dengan anak muda masa kini.

Tahun ini Social Chic akan dimeriahkan oleh sejumlah musisi ternama. Di hari pertama, pengunjung akan disuguhkan musik dari Tulus, Juicy Luicy, Nadin Amizah, Lomba Sihir, Nadhif Basalamah, Biru Baru, dan juga Voxxes.

Untuk hari kedua, pengunjung bisa menikmati penampilan Sal Priadi, Kahitna, Tiara Andini, Ghea Indrawari, NPD, Aku Jeje, serta Yovie & Nuno. Sementara di hari terakhir penyelenggaraan Social Chic akan dimeriahkan oleh Raisa, Mahalini, King Nassar, HIVI!, Anggi Marito, Adrian Khalif, dan Farrel Hilal.

Social Chic 2026 (Dok. Istimewa)

Bukan hanya menghadirkan penampilan dari musisi saja, Social Chic 2026 juga akan dipenuhi oleh berbagai kegiatan dan pengelaman interakit lainnya, mulai dari Fashion & Beauty Exhibition, F&B dan Chill Area, Art Installation & Photo Spot, Brand Owner & KOL Lounge, hingga Jastiper Lounge yang menjadi salah satu daya tarik Social Chic 2026.

Tahun ini, Social Chic 2026 menargetkan lebih dari 60.000 pengunjung offline dan jutaan online viewers yang bisa meramaikan festival selama tiga hari penuh.

Sementara itu, untuk harga tiket Social Chic 2026 terbagi dari beberapa kategori berbeda, seperti Early Bird, Presale, dan Normal 3 Days Pass. Namun untuk kategori tersebut sudah terjual habis.

"Kategori tiket Early Bird, Presale, dan Normal 3 Days Pass yang telah habis terjual," ujar Festival Director Social Chic Yoga Khoirul Nazib.

Namun bagi pengunjung yang belum sempat mengamankan tiket Social Chic 2026 bisa melakukan pembelian untuk kategori Daily Pass untuk Day 1, 2, dan 3. Kategori tersebut dibanderol dengan harga Rp70.000 melalui bole by BTN atau Rp85.000 melalui ADD TIX.

Selain itu, juga tersedia untuk kategori Couple Package seharga Rp120.000 untuk 2 tiket dan Group Package seharga Rp220.000 untuk 4 tiket yang berlaku untuk Day 1, Day 2, maupun Day 3. Masing-masing tiket kategori tersebut bisa dibeli melalui kanal resmi socialchic.site.