Sempat Depresi Ditinggal Lula Lahfah, Reza Arap Akui Berat Badan Turun hingga 10 Kilogram

ERA.id - Musisi Reza Arap mengaku mengalami penurunan berat badan secara drastis. Penurunan berat badan itu bahkan mencapai 10 kilogram.

Penurunan berat badan secara drastis ini disampaikan oleh Reza Arap lantaran pola hidupnya yang kini berubah. Arap mengaku sedang banyak melakukan olahraga lari demi menjaga kebugaran.

“Belakangan lagi lari Kak. Lari dari kenyataan. Wow. Nggak, nggak. Belakangan lagi lari, lagi iseng-iseng aja sih. Tapi ternyata itu ngebantu sih, nggak tahu, kurusan,” ujar Reza Arap saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).

Rutinitas olahraga yang dilakukan Arap ini rupanya membuat berat badannya turun hingga 10 kilogram. Di sisi lain, ia juga mengakui penurunan berat badannya juga disertai depresi yang dialaminya belakangan ini pasca kepergian sang kekasih, Lula Lahfah.

“10 kilo (turun). (Berat sekarang) 58 dari 68. Itu termasuk depresi ya? Gabungan, gabungan,” katanya.

Selain aktif olahraga, personel Weird Genius ini juga menjalani pola makan sehat demi tubuhnya. Makanan sehat yang selama ini tidak pernah disentuh pun menjadi sajian yang dikonsumsi saat ini.

“Makan sehat lagi sih. Makan yang nggak pernah saya makan dulu, dan ternyata itu ngebantu banget,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Reza Arap menekankan saat ini dirinya masih belajar untuk menerima kondisi dan takdir yang menimpa kehidupannya.

“Lagi proses, lagi proses. Proses penerimaan,” pungkasnya.

Diketahui kekasih Reza Arap, Lula Lahfah, meninggal dunia pada 23 Januari 2026 di apartemen di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasus kematian Lula Lahfah ini sempat ditangani pihak kepolisian sebelum akhirnya dihentikan.