Terbiasa Goda Perempuan di Ome TV, Fiki Naki Akui Sulit Bangun Imajinasi Bareng Tawon

ERA.id - Konten kreator Fiki Naki mengungkap tantangan terbesar dalam film debutnya, Paket Santet. Fiki mengaku kesulitan itu muncul saat ia harus membayangkan adegan diserang oleh pasukan tawon.

Fiki yang namanya dikenal luas dengan konten berbahasa asing di Ome TV menuturkan, kesempatan untuk terjun ke dunia akting menjadi salah satu tantangan terbesar baginya. Menurutnya, menjadi konten kreator lebih mudah untuk dilakukan lantaran percakapan yang terjadi antar lawan bicara mengalir tanpa terpacu pada naskah skenario.

"Memang bermain film itu sangat-sangat berbedalah ya dengan aku ngebuat YouTube. Karena juga satu, aku tuh enggak pernah buat YouTube yang sudah dibuat ada script atau semacamnyalah gitu ya, yang udah ada plan-nya gitu," ujar Fiki Naki saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Ayah satu anak ini menjelaskan selama menjadi konten kreator, ia tidak pernah menyiapkan skrip untuk konten yang akan dibuat dengan lawan bicaranya. Pembicaraan itu justru akan mengalir begitu saja mengikuti obrolan yang ada.

"Jadi kayak setiap aku membuat Ome TV, gombalin cewek, you know, gombalin... ada yang ngobrol. Jadi itu enggak pernah ada "Ah aku hari ini bahas apa ya?", enggak pernah. Jadi kayak ngalir aja gitu," jelasnya.

Namun sayangnya, Fiki justru dituntut untuk mengikuti naskah yang sudah ditentukan untuk perannya di film Paket Santet. Hal ini lah yang sempat membuatnya sangat kesulitan.

"Sangat-sangat beda dengan film, semuanya udah ada script-nya, ada director yang ngarahin kayak gitu kan. Jadi benar-benar tantangannya tuh ya selama shooting, kayak gitu," katanya.

Tidak berhenti sampai di situ saja, Fiki juga mengakui salah satu tantangan terbesar selama syuting bersama Fadly Faisal, Yasamin Jasem, serta Fatih Unru ialah imajinasi yang harus dibangun. Ia dihadapkan dengan imajinasi tentang tawon yang akan masuk ke dalam bola matanya.

"Yang paling susah itu apa ya? Akting ketika kita tuh kayak menganggap apa imajinasi lah gitu ya, kayak mungkin di trailer juga ada ketika ada tawon yang masuk ke dalam matanya Firza. Itu aku kayak "Mana ada tawon masuk terus kayak gini-gini", itu aku enggak bisa membayangkannya gitu," ungkapnya.

Meski sempat mengalami kesulitan, Fiki merasa beruntung lantaran sutradara Dinna Jasanti bisa memberikan pendampingan khusus agar nyaman saat syuting.

Film Paket Santet dijadwalkan tayang pada 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.