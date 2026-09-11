Syuting Bareng Tokoh Parewa, Dimas Aditya Sempat Tegang hingga Ketakutan

ERA.id - Dimas Aditya berbagi pengalaman tidak terlupakan saat membintangi film Urang Bunian. Dimas mengaku berkesan saat harus syuting bersama parewa atau penjahat dalam bahasa Minangkabau.

Berperan sebagai Teddy, seorang tantara yang ditugaskan ke kampung halaman di Minang untuk bertemu istrinya. Ia pun berhadapan dengan berbagai bahaya selama menjalani dinas hingga bertemu dengan parewa yang diperankan oleh Pinto Janir.

Adegan itu pun diakui Dimas paling bekesan selama syuting berlangsung. Apalagi Pinto secara pribadi adalah seorang sastrawan asli dari Minang.

"Ada satu peran yang dimainkan sama Bang Pinto tadi sebagai Parewa. Sangat berkesan sekali. Mungkin tadi teman-teman tadi lihat yang pertama kali, dia seorang sastrawan juga dari Minang," ujar Dimas Aditya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2026).

Dimas menjelaskan Pinto yang memang berasal dari Minang memiliki kekuatan tersendiri saat harus beradegan di dalam film. Apalagi Pinto yang juga aktor panggung sangat berbeda dengannya.

"Jadi memang ketika kita face-to-face di frame sama dia, dia lebih kuat di mungkin di aktor panggung, ya. Jadi ketika kita ketemu satu frame, memang ada beberapa yang memang harus di-adjust," jelasnya.

Perbedaan itu pun diakui Dimas membuatnya gerogi sekaligus ketakutan. Sosok Pinto disebut memiliki sisi lain yang berbeda dan lebih menonjol.

"Jadi memang itu sih tantangannya ketika ketemu sama Parewa itu malah saya yang nervous gitu, karena dia punya apa, ya? Punya sense of appearance ketika masuk frame itu yang membuat saya jadi, "Wah, nih serem ya nih orang," gitu," pungkasnya.

Film Urang Bunian mengangkat legenda makhluk gaib Sumatera berjudul Urang Bunian. Film ini mengisahkan perjalanan seorang tentara bersama temannya yang secara tidak sengaja masuk ke dalam kawasan hutan di Sumatera.

Langkah tersebut membawa mereka terjebak ke perkampungan Urang Bunian, makhluk dari alam lain, dan harus menghadapi berbagai teror demi mencari jalan pulang.

Selain dibintangi Dimas Aditya, film ini juga dimeriahkan oleh Naura Hakim, Adinda Thomas, Ruth Marini. Urang Bunian akan tayang mulai 17 September 2026.