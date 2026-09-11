Main Series Horor Komedi Bareng Oki Rengga, Bastian Steel Akui Sulit Tahan Tawa

ERA.id - Bastian Steel mengungkap salah satu tantangan besar dalam memainkan series Penghuni Rumah Warisan. Bagi Bastian, tantangan terbesar ialah menahan tawa saat beradu akting dengan Oki Rengga.

Series yang juga dibintangi oleh Fadly Faisal ini mengusung genre horor komedi yang juga menjadi tantangan baru bagi Bastian. Kekasih Shita Marino ini mengungkap selama syuting justru kesulitan terbesarnya adalah menahan tawa.

“Kebiasaan yang kebawa suasana ya ketawa jadinya. Ini selama syuting, ya, biar kalian tahu, lamanya tuh bukan lama karena salah dialog atau salah lampu atau salah... Kami ketawa terus!” ujar Bastian saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026)

Bahkan, kata Bastian, Oki Rengga harus memalingkan wajahnya agar proses syuting bisa berjalan serius. Di sisi lain, Bastian juga harus mengalihkan pikiran dan pandangan agar tidak mudah tergoda.

“Itu sih susahnya yang selalu jadi kebawa-bawa gitu. Dan emang ya karena kita bertiga juga kocak ya semuanya, jadi ada aja kelakuannya bertiga,” katanya

Akibat dari sulitnya konsentrasi dan menahan tawa, Bastian, Oki dan Fadly sempat ditegur lantaran proses syuting berjalan lama. Mereka pun berusaha mencari formula agar tidak terus-menerus tertawa.

“Sempat kita bertiga kayak ditegur sama tim, tapi gimana emang lucu banget ya. Kayak udah susah mau nahan, susah mau... Makanya setelah hari-hari udah mau akhir tuh kita nemuin metodenya, jangan saling liat-liatan dulu sebelum take,” jelasnya.

Series Penghuni Rumah Warisan merupakan kolaborasi SMARTFREN dan MNC Group sebagai bagian dari upaya SMARTFREN untuk membangun kedekatan yang lebih kuat dengan masyarakat melalui konten yang relevan dengan keseharian audiens.

Astiyanto Tri Muktiwibowo, Group Head Marketing Segment SMARTFREN XLSMART, mengatakan, series ini bisa menjadi salah satu tontonan pilihan yang menghibur. Pihaknya pun ingin menjangkau lebih luas pelanggan dengan menghadirkan pengalaman berbeda.

“Kami ingin membangun koneksi dengan generasi digital tidak hanya melalui produk dan layanan, tetapi juga melalui pengalaman dan cerita yang mereka nikmati,” lanjut Astiyanto.

Series ini bisa disaksikan mulai 10 September 2026, setiap Kamis pukul 19.00 WIB, eksklusif melalui kanal YouTube @smartfrenworld dan @mnc_picturesofficial.