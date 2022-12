Kira-Kira Seperti Apa Tren Fashion 2023? Simak Bocorannya di Sini!

ERA.id - Bagi kamu yang menyenangi dunia fashion, tentunya mengikuti perkembangan tren dari tahun ke tahun. Kira-kira, seperti apa tren fashion 2023? Jika kamu sudah bisa mengira-ngira, mungkin kamu bisa mempersiapkan tren fashion 2023 mulai dari saat ini.

Ilustrasi (Foto: Dok. Antara)

Sedangkan bagi kamu yang belum tahu seperti apa tren fashion 2023 yang akan ramai, artikel ini akan membahas beberapa bocorannya. Simak ulasan selengkapnya di bawah ini.

Tailoring

Pada tahun 2023 nanti, style blazer yang longgar dan oversized diperkirakan akan menjadi tren, meskipun blazer oversized style bukan menjadi hal yang baru lagi. Banyak brand-brand ternama seperti Valentino dan Chanel yang berinisiatif untuk memproduksi blazer versi santai.

Jika kamu adalah penggemar die-hard dengan style tailoring, kamu bisa menggunakan blazer yang dirancang sederhana, sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai mini dress yang praktis. Adapun produk yang direkomendasikan yaitu Karl Lagerfeld yang bisa kamu pertimbangkan.

Kamu bisa mengganti penampilan secara instan dengan blazer yang nyaman ini. Style blazer 3-in-1 ini dapat kamu gunakan sebagai long-length blazer, tailored gilet, dan juga cropped jacket.

Jaket cady feminim dengan leher V dan sabuk ini juga cukup elegan dipakai dengan hiasan ribbon belt yang terlihat kontras.

Lace

Style lace akan kembali dengan kekuatan penuh tahun depan. Hal ini terlihat dari banyaknya desainer yang menyenangi sweeping maxi dengan cutwork yang cool. Pakaian yang terinspirasi dari baby blue lingerie ini juga dipamerkan pada acara London Fashion Week.

Mini Dresses

Tren fashion 2023 juga akan diramaikan dengan mini dresses. Beberapa gaun pendek hadir kembali dengan tatanan baru karena disusun dengan aksentuasi mutiara yang terkesan memberi kemewahan. Selain itu, warna krom ungu mengilap yang tampak stand out juga ikut meramaikan tren busana tahun 2023 mendatang. Namun, kalau kamu lebih menyukai warna-warna kalem, kamu bisa tetap menampilkan performa menarik.

All White

Style fashion 2023 juga akan diramaikan dengan all white, mulai dari gaun musim panas sampai setelan monokrom, dan red-carpet-ready-gown, dimana semuanya berwarna putih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Style all white juga terkesan lebih pure dan clean. Tak perlu khawatir, style ini bisa masuk ke semua musim. Produk fashion-nya juga tidak hanya pakaian sebab kamu juga bisa memadukan semua yang kamu gunakan dengan all white, mulai dari baju, tas, dan sepatu.

Fringe

Popularitas fringe fashion sepertinya memang tidak pernah surut. Style fashion ini terlihat mencolok dengan hiasan tekstil, seperti tali dan benang yang disulam pada bagian tepi pakaian dan terkesan menggantung. Selain banyak digunakan pada pakaian, ternyata style fringe juga dapat kamu terapkan pada tas. Jadi, kalau kamu mau tampil beda, fringe style ini sangat direkomendasikan buat kamu.

Denim

Desainer menciptakan denim seksi untuk musim Spring/Summer 2023. Namun, hal yang harus diingat adalah, denim tidak selalu identik dengan warna biru. Kamu juga bisa mendapatkan tren denim dengan corak warna lain, contohnya hitam dan putih. Agar makin stylish, kamu juga bisa memadukan dengan aksesori lain, misalnya tas dan sepatu.

