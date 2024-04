Tren Sneakers Terbaru yang Hype di Kalangan Sneakerhead

ERA.id - Dunia fashion memang terus berputar dan menghadirkan inovasi hingga desain baru yang memikat, tidak terkecuali dengan sneaker. Untuk itu, mari kita ulik berbagai tren sneakers terbaru tahun 2024 ini.

Tahun ini tren sneakers kembali menunjukkan keragamannya, beberapa di antaranya memadukan gaya klasik dan kombinasi sentuhan modern. Artikel ini akan mengupas tuntas beberapa tren di kalangan para sneakerhead tersebut.

Seiring dengan semakin populernya pakaian dan aksesoris yang berbau sporty, akan menarik jika terus mengamati bagaimana tren sneakers ini berkembang (baik di panggung runway hingga lemari para pecinta fashion).

Who What Wear, salah satu media fashion Inggris memperkirakan jika pakaian sporty akan terus mendominasi sepanjang tahun 2024 ini. Fenomena tersebut berkat koleksi dari The Row dan Gucci, di mana item seperti windbreaker, celana santai, dan sweatshirt ber-resleting masih mendapatkan tempat.

5 Tren Sneakers Terbaru

Miu Miu x New Balance 530

Sepatu suede Miu Miu x New Balance 530 yang terlihat di runway S/S 24 brand tersebut sudah menjadi salah satu sepatu mendatang yang paling dibicarakan di tahun 2024.

Sneakers Retro: Adidas Samba, Onitsuka Tiger, Converse

Selama beberapa tahun terakhir, terlihat adanya kebangkitan kembali gaya sepatu retro. Mungkin gaya yang paling penting disoroti adalah Adidas Samba, yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan fans.

Adidas Samba kembali dilirik sneakerheads (unsplash)

Menariknya, Wales Bonner baru-baru ini merilis kolaborasi dengan Adidas dengan sepatu Samba lainnya yang memiliki jahitan kontras dan bulu poni. Sneakers seri ini sangat populer sehingga hanya tersisa beberapa ukuran di pasaran.

Selain Adidas Samba, terdapat sepatu retro lainnya seperti Onitsuka Tiger Mexico 66, dan Converse Chuck Taylor All Stars yang terus mendominasi dunia sepatu.

Sneakers Sporty

Anda akan melihat semakin banyak sepatu lari atletik dengan gaya baru yang dikeluarkan oleh desainer fashion dan merek sepatu terkenal. Beberapa di antaranya ada:

Asics Gel-1130s dengan warna perak metalik tetap sangat populer

Aimé Leon Dore x New Balance 860 V2s sangat diminati di marketplace sneaker seperti StockX dan GOAT

Bottega Veneta juga baru saja merilis sepatu Orbit yang tersedia dalam warna silver, hijau, merah marun, dan hitam, dan pernah dipakai oleh Kendall Jenner dan Hailey Bieber.

Sepatu Putih/Minimalis

Sepatu kets putih bersih memang akan terlihat klasik sepanjang masa, tetapi gaya baru pada sepatu kets minimalis mulai bermunculan di pasaran.

Samba mendominasi kategori ini dengan versi cream-on-cream yang dilengkapi dengan sol karet berwarna tan. Merek fashion lain yang dikenal dengan gaya minimalis mereka, termasuk The Row dan Toteme yang memiliki gaya terdepan yang menghadirkan kesan polesan ramping dan berkelas pada dunia sepatu kets.

Warna Mencolok

Terakhir, dunia sneakers tahun ini banyak didatangi desain sepatu dengan warna berani. Sebagai contoh Adidas Gazelle yang tersedia dalam 30 warna hanya populer dalam warna merah anggur dan merah.

Selain itu, ada Onitsuka Tiger Mexico 66s berwarna kuning yang dikenalkan oleh Uma Thurman dalam Kill Bill. Kemudian di runway S/S 24, Dries Van Noten menampilkan sepatu kets hijau dengan tali sepatu kuning.

Selain tren sneakers terbaru, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…