Tampil Memukau dengan Outfit Tommy Hilfiger, Stray Kids Jadi Group K-Pop Pertama yang Hadir di Met Gala

ERA.id - Stray Kids menorehkan sejarah sebagai K-Pop group pertama yang hadir di acara Met Gala 2024, yang digelar di Metropolitan Museum of Art, New York, AS, pada Senin (6/5) waktu setempat.

Dilansir dari People, pada acara tersebut, kedelapan member yakni Bang Chan, Hyunjin, Lee Know, Changbin, Felix, Han, Seungmin, dan I.N tampil memukau dengan mengenakan busana rancangan rumah mode Tommy Hilfiger.

Stray Kids awalnya hadir dengan mengenakan coat panjang dengan warna senada yakni hitam. Kemudian mereka secara kompak melepas coat masing-masing, yang langsung menampilkan setelan jas menawan.

Outfit mereka menampilkan gaya classic American cool, dengan palet warna keseluruhan adalah merah, putih, dan biru, yang mengacu pada ciri khas dari brand Tommy Hilfiger.

Hyunjin dan Han mengenakan jas berwarna merah, sedangkan Felix dan Lee Know kompak mengenakan setelan jas berwarna putih.

Seungmin, Bang Chan, dan Changbin mengenakan jas berwarna navy, yang dilengkapi dengan aksen merah. Lalu I.N tampak mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan aksen putih.

Leader dari Stray Kids, Bang Chan mengatakan bahwa ini adalah momen pertama mereka hadir di Met Gala. Ia menyampaikan hal tersebut terjadi karena kerja sama dan undangan dari Tommy Hilfiger.

“Ya ini pertama kali. Jika bukan karena Tommy, kami tidak akan berada di sini. Jadi terima kasih kepada Tommy sudah mengundang kami. Kami menjalani banyak sesi fitting, tapi itu berjalan dengan baik, dan saya sendiri sangat menyukai outfit kami semua,” jelas Bang Chan.

Tommy Hilfiger sendiri mengatakan, ia memilih Stray Kids mewakili rancangannya karena mereka adalah superstar global. Ia juga mengungkapkan rencana Stray Kids untuk menggelar tur dunia dalam waktu dekat.

“Mereka modern dan Stray Kids adalah global superstar. Mereka adalah K-Pop band yang lagi mempersiapkan tur konser sekitar 40 kota, konser stadiumnya dipenuhi 80 ribu orang. Mereka punya basis penggemar yang besar di dunia,” kata Tommy Hilfiger.