Tren Celana Jadul Populer Lagi, Begini Cara Mix and Match Flare Jeans

ERA.id - Trend fashion memang selalu berputar, dan kali ini trend retro kembali menjadi spotlight. Salah satu item fashion yang kembali naik daun adalah flare jeans, celana denim dengan potongan lebar di bagian bawah yang dulu sempat popular di era 70-an dan akhir 1990-an hingga awal 2000-an.

Dikutip dari People, Jennifer Lopez, Katie Holmes, Margot Robbie, Sharon Stone, dan selebritas papan atas lainnya kembali menghidupkan gaya klasik flare jeans. Para selebritas memadukan fashion modern dengan sentuhan bawahan vintage flare jeans.

Bukan cuma selebritas, tren ini juga mulai ramai di kalangan pemengaruh sosial media. Style yang digunakan para selebritis dan influencer tentu saja bisa dengan mudah memengaruhi penggemarnya.

Salah satu faktor yang membuat tren flare jeans balik lagi ialah banyak orang yang mulai mencari sesuatu yang baru setelah lama didominasi oleh skinny dan straight jeans. Ditambah lagi flare jeans memberikan bentuk yang lebih balance, seperti kaki yang terlihat lebih jenjang dan memperlihatkan bentuk pinggang yang lebih menonjol.

Kinsey Ranee, penata gaya selebritas memberikan pendapatnya bahwa celana flare jeans lebih mudah ditata dari yang dibayangkan. Kesalahan yang paling sering ditemukan adalah memaksakan tren. Menurutnya, meskipun menyenangkan mengikuti tren dan gaya yang berbeda tetapi kuncinya adalah memadukan sesuatu yang baru dengan apa yang sudah dimiliki.

Ranee dan Cassy Meier atau yang biasa dikenal Meier, sepakat bahwa flare jeans cocok buat semua bentuk tubuh dan tinggi badan, hanya perlu menemukan potongan yang tepat. Meier menambahkan bahwa intinya adalah menemukan proporsi yang tepat untuk bentuk spesifik,

Beberapa rekomendasi untuk mix and match flare jeans yang terlihat kekinian:

1. Blazer Oversize

Ilustrasi blazer (instagram/withloveleena)

Memadukan flare jeans dan sweter lengan panjang dengan blazer oversize bisa jadi salah satu inspirasi. Dengan style ini bisa terlihat lebih rapi dan professional.

2. Blouse Ilustrasi blouse (instagram/withloveleena)

Flare jeans yang dipadukan dengan blouse yang longgar dan oversize bisa memberikan kesan santai. Bisa juga dengan sedikit memasukan ke dalam celana untuk kesan lebih rapi.

3. Cardigan rajut

Ilustrasi cardigan rajut (instagram/febiolanabilaa)

Style ini terlihat sangat santai namun elegan. Cocok untuk yang ingin terlihat santai tetapi tetap stylist.

4. Jaket crop

Ilustrasi jaket crop (instagram/themomedit.com)

Style ini terlihat ini klasik dan ringan. Cocok untuk yang ingin memperlihatkan lekukan tubuh karena focus utamanya terletak pada pinggang.

Flare jeans bukan cuma tren masa lalu yang semata-mata dihidupkan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa gaya klasik bisa tetap relevan hingga saat ini. Memadukan flare jeans dengan fashion item modern bisa jadi pilihan outfit buat yang bingung dan bosen dengan outfit itu-itu aja.