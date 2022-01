Designer Arnold Putra Pamerkan Seragam Pemuda Pancasila di Paris Fashion Week, Tuai Kecaman Netizen

ERA.id - Designer Arnold Putra kembali menuai perhatian publik usai memamerkan seragam Pemuda Pancasila (PP) di perhelatan Paris Fashion Week belum lama ini. Namun, bukan tanggapan positif dari publik, netizen malah menghujani Arnold dengan kecaman dan menimbulkan kontroversi.



Pada foto yang dimuat di Twitter @sandhatu, terlihat Arnold mengenakan pakaian loreng berwarna oranye hitam, yang identik dengan seragam ormas Pemuda Pancasila. Arnold terlihat memadukan baju dan celananya dengan topi berwarna senada.



Seiring dengan mengunggah foto Arnold, pemilik Twitter tersebut mengkritisi Arnold yang memamerkan seragam Pemuda Pancasila, yang diketahui melakukan gerakan genosida tahun 1965. Seperti diketahui, PP terlibat dalam genosida atau pembantaian orang-orang Indonesia yang dituduh komunis di Indonesia pada tahun 1965-1966.

Arnold Putra, an Indonesian fashion designer, wore Pancasila Youth uniform at Paris Fashion Week 2022. Pancasila Youth is a far-right paramilitary organization that was involved in the 1965-66 genocide. Arnold was criticized before for making a bag from human spine. pic.twitter.com/Vsgv7bicGH