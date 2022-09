Nonton Film Miracle in Cell No. 7 Indonesia, Produser dari Korea: Saya Ingin Bawa ke BTS

ERA.id - Falcon Pictures sukses menggelar gala premiere film Miracle in Cell No. 7 Indonesia, yang turut dihadiri oleh sutradara dan produser aslinya asal Korea Selatan, yakni Lee Hwan Kyung dan Kim Min Ki. Usai menonton, Lee Hwan Kyung dan Kim Min Ki memuji film tersebut dan mengaku sangat menikmatinya.



"Saya sangat menikmati filmnya. Menurut saya ini suatu yang baru ditampilkan ini. Ada warna Indonesia yang terlihat di film ini, saya sangat menikmatinya. Saya benar-benar hanya menikmati saja sesuatu baru yang saya lihat tadi," ujar Lee Hwan Kyung saat konferensi pers di XXI Epicentrum, Kamis (1/9/2022).



Produser Kim Min Ki bahkan menyebut bahwa remake Miracle in Cell No. 7 Indonesia ini yang terbaik dibandingkan beberapa negara lain yang sudah membuat ulang. Seperti diketahui, Indonesia negara ketujuh yang me-remake film ini, yang mana sebelumnya ada Turki, Filipina, Arab, Spanyol, India, dan Kanda.



"Ini sudah banyak remake di seluruh dunia. Tapi sepertinya belum ada yang bisa mengalahkan remake yang dibuat Indonesia," tutur Kim Min Ki.



Tak hanya itu, Kim Min Ki bahkan merasa ingin me-remake ulang film Miracle in Cell No. 7 Indonesia ini ke versi Korea yang baru. Ia juga ingin membawa film ini untuk ditonton oleh boyband ternama Korea Selatan, BTS.



"Saking bagusnya ini, saya pengin remake lagi di Korea. Karena ini sangat bagus dan menyentuh sekali. Saya pengin bawa ini ke BTS," pungkas Kim Min Ki.



Sementara itu, film Miracle In Cell No. 7 ini dibintangi oleh Vino G Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen Rakelna, Bryan Domani, Denny Sumargo, dan Marsha Timothy. Film ini akan mulai tayang diseluruh bioskop Indonesia pada tanggal 8 September 2022.