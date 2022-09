10 Rekomendasi Film Terbaik Bertema Hacker, Ada yang Lokasinya di Jakarta

ERA.id - Profesi hacker memang memiliki daya tarik tersendiri bagi beberapa orang. Mereka memiliki kemampuan, kecepatan, dan kepintarannya juga cukup menarik perhatian orang-orang. Tidak jarang, beberapa film mengambil topik cerita ini untuk diproduksi menjadi karya film yang layak untuk ditonton.

Tokoh dan karakter hacker selalu digambarkan sebagai orang yang cerdik dan menguasai dunia software (perangkat lunak) atau hardware (perangkat keras). Alur cerita tentang hacker dikemas dengan teka teki yang menegangkan sehingga menarik perhatian penonton.

Oleh karena itu, banyak penggemar film yang mencari rekomendasi film hacker sebagai tontonannya. Ini dia 10 rekomendasi film terbaik bertemakan hacker yang berhasil dirangkum ERA.

1. Hackers (1995)



(Twitter/thebeanweasel)

Film jadul yang dirilis 15 September 1995, disutradarai oleh Lain Softley, pemainnya ada Angelina Jolie dan Lee Miller. Film ini berkisah, Dade yang merupakan nama samaran dilarang menggunakan komputer sampai 18 tahun, lalu dia tumbuh menjadi seorang hacker hebat.

Bersama dengan teman-temannya, dia menemukan rencana jenius-jahat untuk melepaskan sebuah virus mematikan demi meraup sejumlah keuntungan. Hackers menjadi salah satu film hacker terbaik dari Amerika. Film mendapatkan 6,5.10 dari IMDb.

2. The Matrix



(Foto: IMDb)

Film dengan judul The Matrix. Film yang dirilis pada tahun 1999 ini berdurasi 139 menit atau 2 jam 19 menit. Dibintangi oleh Keanu Reeves, Hugo Weaving, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne.

Dikutip dari sparksnotes, menceritakan tentang seorang hacker bernama Thomas Anderson, yang juga dikenal sebagai Neo (Keanu Reeves), harus memimpin perang bawah tanah melawan komputer kuat yang kini menguasai dunia dengan sistem yang disebut 'The Matrix'. Film ini mendapatkan nilai 8,7/10 dari IMDb.

3. Live Free Or Die Hard (Die Hard 4.0)



(Foto: IMDb)



Live Free or Die Hard atau disebut juga dengan nama Die Hard 4 ini merupakan sekuel ke-4 dari film Die Hard. Berdurasi 129 menit, dibintangi oleh Bruce Willis, Justin Long. film ini menceritakan tentang pertarungan yang terjadi karena peretasan pada sejumlah fasilitas di Amerika Serikat. Film ini mendapat nilai 7,1/10 dari IMDb.

4. Eagle Eye

(Foto: IMDb)

Film Eagle Eye ini berdurasi selama 188 menit atau lebih dari 3 jam. Dibintangi oleh Shia LaBeouf dan Michelle Monaghan. Film Eagle Eye ini berdurasi selama 188 menit atau lebih dari 3 jam.

Secara garis besar, film ini menceritakan sebuah kisah tentang dua orang yang dipertemukan akibat sebuah telepon misterius. Mereka terpaksa mengikuti perintah untuk menyelamatkan hidupnya. Film ini mendapat nilai 6,6/10 dari IMDb.

5. Who Am I? (No System is Safe)

(Foto: IMDb)

Who Am I: No System is Safe. Film yang dibuat oleh salah satu rumah produksi Jerman ini berdurasi 105 menit dengan mengusung genre thriller.

Film ini sendiri menceritakan seorang pemuda yang bernama Benjamin (Tom Schilling) yang sangat ahli dalam urusan komputer, remaja kurang gaul dan penyendiri yang tanpa sengaja berjumpa dengan Max (Elyas M’Barek). Keduanya memiliki ketertarikan dan pekerjaan yang sama sebagai hacker.

Max lalu memperkenalkan Benjamin dengan Stephan (Wotan Wilke Mohring). Lalu mereka menamai diri mereka sendiri dengan sebutan CLAY yang merupakan singkatan dari Clowns Laughing At You. Perkenalan inilah yang mengawali kiprah hebat mereka membentuk kelompok hacker yang paling diburu di Eropa. Film ini mendapat nilai 7,5/10 dari IMDb.

6. Blackhat

(Foto: IMDb)

Film garapan Michael Mann ini sukses mencuri perhatian pecinta film Tanah Air. Selain karena film ini dimainkan oleh Chris Hemsworth, aktor di balik tokoh super hero Thor, film ini juga mengambil lokasi dan latar pembuatan film di Indonesia, tepatnya di Jakarta.

Dalam film ini, Chris memerankan karakter Nicholas Hathaway, seorang jenius yang ahli dalam melakukan aksi peretasan komputer. Dia menjadi salah satu narapidana pemerintahan Amerika Serikat karena kejahatannya membobol bank.

namun dia dibebaskan untuk membantu menangkap seseorang yang diduga melakukan kejahatan dunia maya tingkat tinggi. Bersama partner dari Amerika dan Tiongkok, Hathaway (Chris Hemsworth) melakukan pengejaran dari Chicago ke Los Angeles ke Hong Kong sampai ke Jakarta. Film ini mendapat nilai 5,4/10 dari IMDb.

7. Snowden

(Foto: IMDb)

Film yang memiliki durasi selama 134 menit ini memberikan pengalaman menonton yang sedikit berbeda. Edward Snowden, yang diperankan oleh Joseph Gordon Levitt, tengah berjuang sebagai pengkhianat negara. Namun, di sisi lain, dia juga menjadi pahlawan bagi masyarakat Amerika Serikat lainnya.

Snowden ini menceritakan tentang kisah seorang mantan kontraktor di National Security Agency (NSA), yang membocorkan sebuah rahasia negara secara ilegal. Kepada salah satu media ternama di Amerika Serikat, dia membocorkan tentang adanya suatu pengawasan ilegal yang dilakukan negara. Film ini mendapat 7,3/10 dari IMDb.

8. WarGames



(Foto: IMDb)

WarGames adalah film hacker dengan genre fiksi ilmiah dan masuk ke dalam daftar film terbaik sepanjang masa. Film yang disutradarai oleh John Badham ini dirilis pada tahun 1983. Padahal, di pada waktu itu penggunaan komputer belum banyak dijumpai seperti saat ini.

Selain pemain dan crew, pembuatan film ini pun melibatkan banyak pihak. Salah satunya yaitu keterlibatan North American Aerospace Defense Command (NORAD) atau Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara.

Bercerita soal David, pemuda ahli komputer, menggunakan mikrokomputer untuk kembali ke domain aman. Kemudian, ia tak sadar terhubung dengan sebuah 'Supercomputer' tentara yang menembakkan rudal militernya sendiri. Film ini mendapat rating 7,1/10 dari IMDb.

9. Swordfish

(Foto: IMDb)

Rekomendasi film hacker untuk menambah pengetahuan yang terakhir adalah film Swordfish. Film rilisan tahun 2001 ini digadang-gadang masuk ke dalam daftar film hacker terbaik sepanjang masa. Dibintangi oleh John Travolta, Hugh Jackman, dan Halle Berry.

Film Swordfish ini ditulis oleh Skip Wood. Menceritakan tentang seorang hacker ulung bernama Stanley yang diperankan oleh Hugh Jackman. Stanley terpaksa menjalani kehidupan yang serba sulit setelah dirinya melakukan peretasan terhadap sejumlah situs milik pemerintah. Film ini mendapat nilai 6,5/10 dari IMDb.

10. Boy 7



(Foto: IMDb)

Boy 7 adalah sebuah film yang berasal dari Belanda dengan film yang bergenre Action, Sci-Fi, Thriller. Film ini merupakan salah satu film arahan sang sutradara Lourens Blok bersama dengan penulis skenario bernama Mirjam Mous, Marco van Geffen.

Pada film ini diceritakan seorang pemuda bernama Sam yang berusaha mencari tahu siapa identitas dirinya sebenarnya setelah terbangun dari kereta dalam kondisi linglung.

Berbekal bantuan yang terdapat di tas ransel miliknya, perlahan Sam mulai mengetahui banyak hal tentang dirinya sekaligus menyadari kalau dia sebetulnya tengah berada dalam ancaman bahaya yang nyata. Film mendapatkan 5,8/10 dari IMDb.