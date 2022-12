Tiga Kali Berperan Jadi John Wick, Keanu Reeves Akui Alami Sesuatu, Apa?

ERA.id - Keanu Reeves sudah berperan jadi John Wick sebanyak tiga kali, setelah film terakhirnya John Wick: Chapter 3 Parabellum. Dalam promosi film John Wick terbaru, Keanu mengaku masih kesulitan dalam adegan aksi saat proses syuting.

Dilansir dari film-news, Selasa (6/12/2022), dalam acara "Comic Con Experience 2022" di Brasil, diselenggarakan tanggal 1-4 Desember 2022. Keanu Reeves hadir di sana untuk promosi film John Wick: Chapter 4.

Aktor berusia 58 tahun itu mengungkapkan, dia kesulitan dalam pengambilan adegan aksi.

"Dalam hal aksi, ini adalah film tersulit yang pernah saya buat. Tapi itulah yang membuatnya bagus," ucap Keanu.

Keanu sempat membocorkan sedikit cerita film, dia mengatakan, bahwa John Wick nantinya akan dikejar serta diburu oleh pembunuh bayaran di seluruh dunia.

"Ada banyak orang yang mengejar (Wick), dan ada banyak jenis adegan berbeda yang menyenangkan dalam aksinya," tambahnya.

Keanu juga mengatakan, akan ada banyak adegan aksi yang diperlihatkan dalam film. Mulai dari pertarungan jarak jauh, sampai jarak dekat.

Salah satu adegan dalam trailer memperlihatkan John Wick yang berada di gurun pasir sambil menaiki kuda. Adegan tersebut dikabarkan jadi scene throwback, seperti dalam film ketiga.

Sang suutradara, Chad Stahelski mengatakan, film keempat akan jadi film terpanjang dan banyak aksi dalam sejarah franchise John Wick.

"Maksud saya, kami menulis film yang lebih panjang. Kami menulis film yang lebih besar. Kami menulis naskah yang lebih panjang. Kami menulis setidaknya sepertiga adegan lebih banyak dari yang terakhir," ucap Chad Stahelski.

Untuk tanggal tayang, John Wick Chapter 4 akan rilis pada 24 Maret 2023 di Amerika Serikat.

Time is running away in 'John Wick: Chapter 4' poster ⏳ pic.twitter.com/mrWfKIXyly