Namanya Dicatut untuk Bakteri Pembunuh Jamur oleh Ilmuan Jerman, Keanu Reeves: Seharusnya Dinamai John Wick

ERA.id - Keanu Reeves memberi tanggapan terkait penamaan bakteri pembunuh jamur oleh ilmuan Jerman. Bakteri itu dinamai 'keanumycins', yang disebut terinspirasi dari Keanu Reeves.

Tanggapan ini diberikan oleh Keanu Reeves setelah seorang penggemar bertanya kepadanya lewat utas Reddit Ask Me Anything baru-baru ini. Penggemar itu meminta tanggapan Keanu akan penamaan bakteri tersebut oleh ilmuan Jerman.

"Peneliti dari Jerman menemukan senyawa alami yang diproduksi oleh beberapa jenis bakteri yang sangat efektif dalam membunuh jamur, mereka menamainya dengan nama Anda: keanumycins. Apa pendapat Anda tentang itu?" tanya seorang penggemar.

Menanggapi pertanyaan itu, Keanu melontarkan candaan kepada penggemarnya. Ia menyebut seharusnya bakteri itu dinamai dengan nama John Wick.

"Mereka seharusnya menyebutnya John Wick tapi itu cukup keren dan tidak nyata bagi saya. Tapi terima kasih, para ilmuwan! Semoga berhasil, dan terima kasih telah membantu kami," kata Keanu Reeves.

Diketahui Sebastian Gotze, seorang peneliti dari Institut Leibniz Jerman melakukan penelitian untuk produk alami dan bilogi infeksi terhadap bakteri pembunuh jamur. Senyawa yang berhasil ditemukan itu diberi nama 'keanumycins' yang diambil dari pemeran John Wick itu.

"Lipopeptida membunuh dengan sangat efisien sehingga kami menamainya dengan Keanu Reeves karena dia juga sangat mematikan dalam perannya," kata Sebastian, dikutip People, Rabu (8/3/2023).

Senyawa 'keanumycins' itu melawan penyakit jamur tanaman dan jamur patogen manusia. Tidak berbahaya bagi tanaman dan sel manusia, tetapi menjadi alternatif ramah lingkungan untuk pestisida kimia.

Temuan ini pun diterbitkan dalam Journal of American Chemical Society pada bulan Januari.

John Wick: Chapter 4 dijadwalkan untuk debut pada Mei 2022. Tetapi perilisannya diundur hampir setahun. Sehingga film yang dibintangi Keanu Reeves itu akan mulai tayang di bioskop para 24 Maret mendatang.