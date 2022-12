Nasib Wonder Woman 3 Diujung Tanduk, Sutradara Ikutan Galau

ERA.id - Sutradara Patty Jenkins memecah kesunyian terkait keterlibatannya dengan Wonder Woman 3. Jenkins mengatakan ia tidak ingin waralaba Wonder Woman berakhir dengan catatan negatif.



Keterlibatan Patty Jenkins dalam waralaba Wonder Woman ini muncul setelah nasib dari film yang dibintangi Gal Gadot itu dikabarkan ada di ujung tanduk. Jenksin bahkan disebut akan meninggalkan waralaba dan melepas Wonder Woman dari tangannya.



Kabar itu pun ditepis oleh Jenkins. Ia menekankan bahwa sejauh ini tidak akan pernah pergi dan meninggalkan waralaba.



"Ini sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah pergi. Saya terbuka untuk mempertimbangkan apa pun yang diminta dari saya," kata Patty Jenkins, dikutip People, Rabu (14/12/2022).



Warner Bros sebelumnya mengumumkan pada Desember 2020 bahwa sekuel Wonder Woman sedang dalam tahap pengerjaan. Sebelum produksi film, Jenkins mendapat tawaran untuk menggarap Rogue Squadron, yang juga menjadikannya wanita pertama yang memimpin film Star Wars.



Mengenai hal itu, Jenkins mengatakan ia sempat menolak tawaran itu karena tidak ingin menunda Wonder Woman 3. Namun setelah berbagai pertimbangan, ia dan Lucasfilm membuat kesepakatan yang membuatnya menerima tawaran untuk Rogue Squadron.



"Ketika saya melakukannya, Lucasfilm meminta saya untuk mempertimbangkan kembali ke RS setelah WW3, yang membuat saya merasa terhormat, jadi saya setuju. Mereka membuat kesepakatan baru dengan saya," ungkapnya.





Akan tetapi seiring berjalannya waktu, nasib dari Wonder Woman 3 tak kunjung diperjelas. Ia pun mengaku tidak tahu proses lanjutan akan Wonder Woman 3 ke depan.



"Sebenarnya saya masih di situ dan proyek itu sudah dalam pengembangan aktif sejak saat itu. Saya tidak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Kami tidak pernah melakukannya sampai proses pengembangan selesai, tetapi saya menantikan potensinya ke depan," tegasnya.



Mengenai nasib Wonder Woman 3 yang tidak jelas, Jenkins meluapkan kesedihannya lantaran ia tidak ingin film garapannya dikenal negatif oleh publik. Hal ini lantaran ia merasa terhormat sudah diizinkan untuk menggarap dua film Wonder Woman bersama Gal Gadot.



"Saya tidak ingin perjalanan yang indah dengan WW berakhir dengan catatan negatif. Saya sangat mencintai dan merasa terhormat menjadi orang yang membuat dua film Wonder Woman terakhir ini," paparnya.



Lebih lanjut, Petty Jenkins berharap nasib Wonder Woman akan bersinar meski pun bukan berada di tangannya.



"Saya berharap dia dan warisannya memiliki masa depan yang luar biasa, dengan atau tanpa saya," tutupnya.