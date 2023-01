Tampil Memukau di The Last of Us, Christine Hakim Simpan Rahasia Sejak Dua Tahun Lalu

ERA.id - Aktris senior Christine Hakim tampil memukau dalam film The Last of Us garapan Neil Druckmann. Penampilan itu rupanya sudah dirahasiakan oleh Christine sejak tahun 2021.

Rahasia penampilan Christine Hakim itu disampaikan oleh manajernya, Arya Ibrahim lewat serangkaian unggahan di Instagram-nya. Dalam keterangan Arya, pemeran Ratna Pertiwi di The Last of Us itu harus melalui serangkaian proses panjang, termasuk casting.

"Christine Hakim sebagai "Ratna Pertiwi" di series @thelastofus," tulis Arya Ibrahim.

Lalu, kata Arya, Christine Hakim harus menyimpan rahasia selama dua tahun dari publik sebelum akhirnya membuat kejutan dengan muncul di film The Last of Us dan meraih pujian dari pecinta film di Tanah Air.

"Setelah hampir 2 tahun project ini kami rahasiakan, Akhirnya kabar baik ini sudah bisa dinikmati dan dibagikan kesuluruh dunia!" ungkapnya.

Unggahan Arya menampilkan sederet kegiatan sekaligus momen penting Christine Hakim dalam proyek tersebut. Pada foto pertama, Christine Hakim nampak berfoto bersama sutradara sekaligus penulis The Last of Us, Neil Druckmann.

Kemudian di foto selanjutnya menampilkan potret wanita 66 tahun itu sedang melakukan casting untuk perannya sebagai Ratna Pertiwi.

"Slide 1 - Oktober 2021, ibu shooting di Canada bersama sutradara Neil Druckmann. Slide 2 - Proses Casting. Slide 3 - Ratna Pertiwi di Eps. 2 The Last of Us!" paparnya.

Dalam foto ketiga, Arya membagikan cuplikan penampilan Christine Hakim sebagai ilmuan Mikologi Universitas Indonesia (UI) di film The Last of Us. Ia nampak memakai batik dan outer polos dengan sorotan mata yang tajam.

Selain itu, Arya juga membagikan momen Christine Hakim saat sedang ke Los Angeles, Amerika Serikat. Dari potret tersebut nampak Christine berpose di depan poster The Last of Us yang dibintangi Pedro Pascal dan Bella Ramsey.

"Selamat ibuku tersayang. Sabagai tim ibu dan Indonesia, bangga sekali sama IBU," tutup Arya.

Diketahui peran Chrsitine Hakim di The Last of Us episode 2 ini menjadi salah satu peran penting. Ia bekerja sebagai seorang ahli yang mendeteksi ancaman di balik kemunculan virus cordyceps. Virus itu merupakan pemicu utama manusia berubah menjadi zombi yang bisa beakibat fatal bagi nasib manusia.