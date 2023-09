Rayakan 50 Tahun Berkarier, Christine Hakim Ungkap Kunci Kesuksesan

ERA.id - Christine Hakim merayakan hari jadinya sebagai seorang aktris yang sudah 50 tahun berkecimpung di dunia hiburan. Christine Hakim pun membagikan pengalaman berharganya yang tak terlupakan, terutama peran ibu dalam mendukung kariernya selama ini.

Terjun ke dunia seni peran sejak 1973 lewat film Cinta Pertama, Christine Hakim mengatakan bahwa keberhasilannya sejauh ini tak lepas dari dukungan seorang ibu. Dia menyadari tanpa dukungan dan perjuangan ibunya, ia tidak akan pernah berada sampai di titik saat ini.

"Film ini (Just Mom) mengingatkan tentang perjuangan ibu saya dalam mendukung karir saya. Saya yakin tanpa dukungan ibu, saya tidak akan mampu meraih prestasi seperti sekarang. Itulah betapa besarnya peran ibu bagi kehidupan kita,” kata Christine Hakim dalam keterangan resmi tertulis, Selasa (5/9/2023).

Sebagai seorang aktris, Christine sering kali memainkan peran yang berbeda-beda dalam setiap kesempatan. Namun salah satu peran yang paling berkesan baginya selama 50 tahun berkarier ialah saat memainkan karakter seorang ibu.

Peran ini didapat Christine dari banyak film, salah satunya Just Mom. Dalam film ini ia memainkan karakter sebagai Ibu Siti, seorang ibu yang penuh kasih sayang, bahkan ketika anak-anaknya sudah tumbuh dewasa. Kisahnya menjadi semakin istimewa ketika ia dengan tulus memberikan kasih sayangnya kepada Murni, seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sedang hamil.

"Film ini membuat sudut pandang saya lebih luas, tidak hanya melihat dari sudut pandang anak tapi juga seorang ibu, memahami apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang dikorbankan, dan yang lainnya. Intinya, karena suatu hari nanti kita akan menjadi seorang ibu, dan kita pernah menjadi anak. Jadi, ibu adalah kita, kita adalah ibu," ungkapnya.

Lebih lanjut, dalam 50 tahun terakhir ini, Christine Hakim berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan bergengsi berkat penyampaian pesannya dari karakter-karakter yang ia perankan. Dia tercatat pernah dinobatkan sebagai ktris terbaik di Festival Film Indonesia 1974 lewat film Cinta Pertama, menerima penghargaan FIAPF Award di Asia Pacific Screen Awards 2010, hingga Penghargaan Seumur Hidup Festival Film Indonesia 2016 dan Lifetime Achievement Award di Indonesian Movie Actors Awards 2017.

Sementara itu, film Just Mom adalah salah satu film terbaru yang menawarkan pesan-pesan mendalam tentang kasih sayang, keberanian, dan penghargaan terhadap orang tua. Film ini tidak hanya menghadirkan akting luar biasa dari Christine Hakim, tetapi juga memberikan kita pelajaran berharga tentang kehidupan, keluarga, dan empati terhadap sesama.

Selain akting memukau dari Christine Hakim, Just Mom juga diperkuat oleh sejumlah aktor dan aktris ternama lainnya, termasuk Ayushita, Niken Anjani, Ge Pamungkas, Dea Panendra, Toran Waibro, dan Pritt Timothy. Film Just Mom adalah sebuah karya yang penuh makna, diproduseri oleh Hanung Bramantyo dan Jeihan Angga, dan diadaptasi dari novel 'Ibu, Doa yang Hilang' karya Bagas Dwi Bawono.

Film ini telah mendapatkan apresiasi di berbagai festival film, termasuk World Premiere di Jakarta Film Week pada 20 November 2021 dan Special Screening di Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2021 (JAFF 2021).