Biodata Christine Hakim, Prestasi, dan Karya-Karya yang Dihasilkan

ERA.id - Biodata Christine Hakim tiba-tiba jadi buruan banyak orang setelah menjadi salah satu aktris dalam serial berjudul The Last of Us. Aktris kawakan Indonesia ini muncul pada episode dua serial populer itu.

Usianya tak lagi tua, tetapi kemampuan akting dari Christine Hakim tetap memukau. Untuk mengenal lebih dekat dengannya, simak ulasan berikut ini yang dikutip Era dari berbagai sumber.

Salah satu adegan Christine Hakim dalam The Last of Us (HBO)

Biodata Christine Hakim

Perempuan dengan nama lengkap Herlina Christine Natalia Hakim ini lahir di Kuala Tungkal, Jambi, pada 25 Desember 1956. Christine Hakim adalah keturunan Aceh dan Minangkabau, tetapi tumbuh besar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meski lahir dari keluarga muslim, orang tua memberinya nama Christine Natalia karena lahir pada momen Natal.

Christine muda memiliki cita-cita menjadi arsitek atau psikolog. Keinginan tersebut berubah saat bakat aktingnya diketahui Teguh Karya. Dunia seni peran dimulai tahun 1973 dalam film Cinta Pertama.

Melalui film pertamanya, Christine mendapatkan Piala Citra dari Festival Film Indonesia. Saat itu dia memenangkan piala dengan gelar Pemeran Utama Wanita Terbaik.

Christine pun memantapkan hatinya untuk menjadikan dunia seni peran sebagai bagian dari hidupnya. Berbagai film pun pernah dia bintangi hingga akhirnya menjadi salah satu legenda di perfilman Tanah Air.

Christine tak hanya menjadi aktris, tetapi juga pernah menjadi produser. Film pertama yang dia pegang adalah Daun di Atas Bantal garapan Garin Nugroho. Film lain yang pernah diproduseri olehnya adalah Pasir Berbisik.

Salah satu capaian membanggakan Christine di dunia perfilman adalah berperan bersana Julia Roberts dalam film berjudul Eat, Pray, Love. Selain itu, dia juga menjadi salah satu aktirs dalam serial The Last of Us.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa kemampuan akting Christine telah diakui oleh dunia. Dia bahkan pernah menajdi juri kehormatan dalam Selection Officielle "Feature Films" dalam Festival Film Cannes 2002. Christine Hakim menjadi orang Indonesia pertama yang mendapat kesempatan menjadi juri bersama sineas dunia, seperti David Lynch, Sharon Stone, dan Michelle Yeoh.

Di Indonesia, koleksi Piala Citra Christine terbilang banyak. Dia telah memenangkan 5 Piala Citra dengan kategori Pemeran Utama Perempuan Terbaik dan 3 piala kategori Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik. Dia bahkan menerima penghargaan Lifetime Achievement dalam FFI 2016.

Karya Christine Hakim

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Christine Hakim telah bermain dalam banyak sekali film. Dia juga pernah terlibat dalam beberapa sinetron dan serial. Berikut adalah rincian karya yang melibatkan Christine Hakim.

Film

· Cinta Pertama (1973)

· Ranjang Pengantin (1974)

· Bandung Lautan Api (1974)

· Kawin Lari (1975)

· Surat Undangan (1975)

· Hapuslah Airmatamu (1975)

· Badai Pasti Berlalu (1976)

· Si Doel Anak Modern (1976)

· Impian Perawan (1976)

· Arwah Komersil Dalam Kampus (1977)

· Sesuatu yang Indah (1977)

· Petualang-Petualang (1977)

· Pengemis dan Tukang Becak (1978)

· Dr. Siti Pertiwi Kembali ke Desa (1980)

· Seputih Hatinya, Semerah Bibirnya (1982)

· Di Balik Kelambu (1982)

· Ponirah Terpidana (1984)

· Kerikil-Kerikil Tajam (1984)

· Bila Saatnya Tiba (1985)

· Irisan-Irisan Hati (1988)

· Tjoet Nja' Dhien (1988)

· Sinyo Salam (1993)

· Nemuru Otoko (1996)

· Daun di Atas Bantal (1998)

· Pasir Berbisik (2001)

· Puteri Gunung Ledang (2004)

· Anak-Anak Borobudur (2007)

· In the Name of Love (2008)

· Jamila Dan Sang Presiden (2009)

· Merantau (2009)

· Fana : The Forbidden Love (2010)

· Eat Pray Love (2010)

· Rayya, Cahaya Di atas Cahaya (2012)

· Sang Kiai (2013)

· Retak Gading (2014)

· Pendekar Tongkat Emas (2014)

· Jejak Dedari (2014)

· Guru Bangsa: Tjokroaminoto (2015)

· Ibu Maafkan Aku (2016)

· Boven Digoel (2017)

· Kartini (2017)

· The Gift (2017)

· Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta (2018)

· Dancing in the Rain (2018)

· Bumi Itu Bulat (2019)

· Perempuan Tanah Jahanam (2019)

· A Perfect Fit (2021)

· Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas (2021)

· Just Mom (2022)

· Sri Asih (2022)

Serial Web

· Sementara, Selamanya (2020)

· The Last of Us (TBA)

Sinetron

· Bukan Perempuan Biasa

· Tiga Orang Perempuan

Itulah ulasan biodata Christine Hakim, salah satu legenda hidup perfilman Indonesia. Rentetan film yang masih dibintangi hingga saat ini menunjukkan bahwa Christine Hakim memang memiliki kemampuan akting di atas rata-rata.