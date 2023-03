Sibuk Syuting Film Joker, Lady Gaga Dipastikan Absen Tampil di Oscar 2023

ERA.id - Lady Gaga dipastikan absen dalam perhelatan Oscar 2023. Dia dipastikan tidak akan tampil membawakan lagu “Hold My Hand” lantaran sibuk syuting film terbarunya.

Kabar absennya Lady Gaga di Oscar 2023 ini dikonfirmasi oleh produser Oscar, Glenn Weiss. Glenn mengatakan Lady Gaga tidak bisa ikut berpartisipasi dalam perhelatan akbar Oscar 2023 karena sibuk syuting film Joker: Folie a Deux.

“Kami mengundang kelima calon. Kami memiliki hubungan yang baik dengan Lady Gaga dan kelompoknya. Dia sedang syuting film sekarang. Di sini, kami menghormati industri film dan apa yang diperlukan untuk membuat film,” kata Glenn Weiss dikutip Variety, Kamis (9/3/2023).

“Jadi, dia tidak akan tampil di acara (Oscar). Bagaimanapun, ini semua, dari sudut pandang kami, tentang seseorang yang membuat film dan kami sepenuhnya memahami bahwa itulah prioritas dalam bisnis ini, terutama ketika kami menghormati perfilman,” lanjutnya.

Absennya Lady Gaga dalam gelaran Oscar ini tidak membuat empat penampil lainnya batal tampil pada 12 Maret mendatang. Empat nominasi lainnya untuk kategori Best Original Song akan tampil di panggung Oscar 2023 seperti tradisi tiap tahunnya.

Rihanna akan tampil membawakan “Lift Me Up” dari film Black Panther: Wakanda Forever, Sofia Carson dan Diane Warren dengan lagu “Applause” dari film Tell It Like a Woman.

Kemudian Stephanie Hsu, David Byrne dan Son Lux tampil membawakan “This Is a Life” dari soundtrack film Everything Everywhere All at Once, dan Rahul Sipligunj dan Kaala Bhairava dengan lagu “Naatu Naatu” untuk film RRR.

Saat ini Lady Gaga sedang sibuk syuting untuk film Joker: Folie a Deux garapan sutradara Todd Philips. Gaga akan memainkan karakter Harley Quinn dan beradu peran dengan Joaquin Phoenix.

Sementara itu, Lady Gaga sendiri dinominasikan untuk Best Original Song berkat lagu “Hold My Hand”, yang menjadi soundtrack Top Gun: Maverick. Nominasi ini bukanlah kali pertama yang didapatkan Gaga.

Sebelumnya Gaga pernah mendapat nomonasi yang sama dan tampil di panggung Oscar. Dia terakhir tampil di Oscar 2019, di mana lagunya "Shallow" dari A Star Is Born memenangkan Best Original Song. Dia juga dinominasikan tahun itu untuk Aktris Terbaik, dan juga menerima penghargaan Best Original Song pada tahun 2016 untuk "Til It Happens to You" dari The Hunting Ground.