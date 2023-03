Sempat Tolak Tampil di Oscar 2023, Lady Gaga Akhirnya Muncul Tanpa Makeup

ERA.id - Lady Gaga mendadak muncul di panggung Oscar 2023 setelah sebelumnya menolak untuk tampil. Gaga muncul tanpa makeup dengan membawakan lagu “Hold My Hand”.

Pada menit-menit terakhir sebelum gelaran Oscar berakhir, Lady Gaga menjadi penampil kejutan dengan membawakan lagu “Hold My Hand”. Lagu tersebut merupakan salah satu nominasi Oscar kategori Best Original Song dari film Top Gun: Maverick.

Berbeda dari aksi Lady Gaga seperti biasanya, kali ini ia beraksi tanpa menggunakan makeup atau riasan wajah. Dia bahkan tidak memakai gaun yang mencolok seperti gaya khasnya.

Bahkan untuk tatanan rambut, ia hanya mengepang panjang rambut pirangnya. Lalu, ia juga terlihat memakai kaos dan celana jeans berwarna hitam.

Sebelum membawakan lagu “Hold My Hand”, Gaga berpesan kepada penonton tentang lagu tersebut.

"Saya menulis lagu ini dengan teman saya, BloodPop, untuk film Top Gun: Maverick, di ruang bawah tanah studio saya. Ini sangat pribadi untuk saya, dan saya pikir kita semua saling membutuhkan. Kita membutuhkan banyak cinta untuk menjalani hidup ini,” kata Lady Gaga dikutip Variety.

Pelantun “Poker Face” itu juga menyampaikan pesan kepada penonton tentang persatuan dan sosok pahlawan yang berjasa, terutama pahlawan bagi diri sendiri.

“Dan kita semua terkadang membutuhkan pahlawan. Ada pahlawan di sekitar kita di tempat-tempat sederhana, tetapi Anda mungkin menemukan bahwa Anda bisa menjadi pahlawan bagi diri Anda sendiri, bahkan jika Anda merasa hancur di dalam,” ujarnya.

Sebelumnya Lady Gaga dikonfirmasi tidak dapat tampil selama gelaran Oscar berlangsung. Hal ini lantaran dia sibuk syuting film terbarunya, Joker: Folie a Deux bersama Joaquin Phoenix.

Produser Oscar, Glenn Weiss mengonfirmasi ketidakhadiran Lady Gaga selama gelaran berlangsung. Glenn memilih untuk menghormati keputusan Gaga yang menolak tampil di ajang bergengsi itu.

“Kami memiliki hubungan yang baik dengan Lady Gaga dan kelompoknya. Dia sedang syuting film sekarang. Di sini, kami menghormati industri film dan apa yang diperlukan untuk membuat film,” kata Glenn.

Sementara itu, pertunjukan kejutan ini menandai ketiga kalinya Gaga bernyanyi langsung di Oscar. Dia sebelumnya membawakan "Til It Happens to You" dari The Hunting Ground pada tahun 2016 dan "Shallow" dari A Star Is Born pada tahun 2019, yang terakhir mendapatkan kemenangan pertamanya dalam kategori Best Original Song.

Selain Gaga, empat nominasi lainnya tampil di panggung sepanjang malam, seperti Diane Warren bekerja sama dengan Sofia Carson di "Applause" dari Tell It Like a Woman, Rihanna menyanyikan "Lift Me Up" dari Black Panther: Wakanda Forever, penyanyi India Rahul Sipligunj dan Kaala Bhairava menampilkan "Naatu Naatu" dari RRR, dan "This Is a Life" dari film Everything Everywhere All at Once yang dibawakan oleh David Byrne, Son Lux dan nominasi Aktris Pendukung Terbaik Stephanie Hsu.

Academy Awards 2023 yang dipandu oleh Jimmy Kimmel ditayangkan langsung pada hari Minggu, 12 Maret mulai pukul 8 malam waktu setempat.