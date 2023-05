Segera Tayang, Film Hello Ghost Versi Indonesia Tuai Pujian dari Produser Asli

ERA.id - Sukses me-remake film Korea Selatan berjudul Miracle In Cell No 7, rumah produksi Falcon Pictures kembali me-remake film dari negara sama yang berjudul Hello Ghost. Film Hello Ghost versi Indonesia ini sudah menggelar penayangan perdana dan dihadiri oleh produser film aslinya, Danny Lee.

Danny Lee mengaku bahwa film versi Indonesia ini sangat mirip dengan yang aslinya. Ceritanya juga tetap menyentuh dan ia memuji akting para pemain.

"Film Hello Ghost versi Indonesia sangat menyentuh, sama seperti aslinya. Kalian (pemeran film Hello Ghost) hebat. Aktingnya keren juga. Aku sangat suka. Terima kasih," tutur Danny Lee saat konferensi pers di CGV Grand Indonesia, pada Jumat (5/5/2023).

Sang sutradara, Indra Gunawan menyampaikan bahwa para pemain Hello Ghost versi Indonesia sangat berdedikasi dalam membuat film tersebut. Mereka saling membantu satu sama lain untuk memberikan yang terbaik.

"Para pemain seperti om Indro, Hesty, Tora sama Ciara bisa membawakan karakter masing-masing. Jujur gue terbantu banget dengan Enzy. Dia bisa membantu menyampaikan apa yang ingin gua sampaikan ke Onad karena dia sahabat Onad. Tapi Onad juga keren di film ini," kata Indra Gunawan.

Sementara itu, film Hello Ghost versi Indonesia dibintangi oleh Onadio Leonardo, Enzy Storia, Indro Warkop, Tora Sudiro, Hesty Purwadinata, dan Ciara Brosnan. Film ini akan tayang pada 11 Mei 2023 mendatang di bioskop.