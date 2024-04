Queen of Tears Jadi Drama Korea ke-2 dengan Rating Tertinggi di tvN

ERA.id - Drama Korea yang dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won dengan judul Queen of Tears sepertinya sukses mencuri perhatian penonton.

Pasalnya, kini jadi drama itu menjadi yang kedua meraih rating tertinggi dalam sejarah penayangan tvN.

Dilansir dari Soompi, pada tanggal 14 April 2024 rating untuk episode terbaru drama komedi romantis itu mencetak rata-rata rating nasional sebesar 20,7 persen, menandai rekor tertinggi baru sepanjang masa untuk acara tersebut menurut Nielsen Korea.

Artinya, Queen of Tears kini telah melampaui drama Goblin yang dibintangi oleh Gong Yoo dan Kim Go Eun pada 2016 yang rekornya sempat dikalahkan oleh drama Crash Landing on You yang memperoleh rata-rata rating nasional 21,7 persen untuk episode terakhirnya pada 2020 lalu.

Sementara jika dibandingkan dengan drama lain, rating drama romantis terbaru yang disiarkan melalui KBS 2TV Beauty and Mr. Romantic melonjak dengan rata-rata rating nasional sebesar 16,8 persen untuk episode terbarunya.

“Hide” yang ditayangkan di JTBC naik ke rata-rata rating nasional sebesar 4,7 persen pada malam itu, sementara drama baru MBN “Missing Crown Prince” mencetak rata-rata nasional sebesar 1,1 persen untuk episode keduanya.