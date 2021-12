Selamat! Get Out Dinobatkan Jadi Naskah Film Terbaik Abad Ini

ERA.id - Film Get Out berhasil dinobatkan sebagai film dengan naskah terbaik abad ini. Naskah film Get Out dipilih dari 101 naskah film lainnya oleh asosiasi penulis naskah Amerika, Writers Guild of America.

Dilansir dari Screen Rant, para anggota asosiasi tersebut memutuskan bahwa naskah film yang dirilis tahun 2017 ini pantas untuk berada di posisi puncak naskah film yang dianggap terbaik. Daftar itu mencakup skenario film dari berbagai belahan dunia yang dirilis dalam kurun waktu 22 tahun terakhir.



Film Get Out sendiri merupakan film yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Jordan Peele. Film bergenre thriller horor ini menyajikan cerita yang menarik, salah satunya isu rasisme yang membuatnya mendapatkan apresiasi besar dari publik.





Film ini bercerita tentang Chris Washington (Daniel Kaluuya) mengunjungi keluarga kekasihnya yang berkulit putih Rose Armitage (Allison Williams). Kehadiran Chris bersamaan dengan acara keluarga Armitage yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Di sana, Chris mengalami berbagai peristiwa aneh dan mengerikan.



