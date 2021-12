Amat Disayangkan, Karena Hal Ini Film Yuni Gagal Masuk Nominasi Piala Oscar 2022

ERA.id - Film Yuni yang menjadi perwakilan Indonesia gagal masuk dalam nominasi Piala Oscar 2022 atau Academy Awards 2022. Hal ini diketahui usai pihak The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) merilis daftar pendek calon nominasi di website resmi, pada Rabu (22/12/2021).



Daftar pendek tersebut memuat sejumlah kategori, yakni Documentary Feature, Documentary Short Subject, International Feature Film, dan yang lainnya. Untuk kategori International Feature Film dahulunya bernama Best Foreign Language Film, yang merupakan kategori untuk film terbaik di luar bahasa Inggris.



Dalam kategori tersebut, terdapat 15 film yang lolos dalam daftar pendek, yang kemudian akan diseleksi kembali untuk masuk ke dalam nominasi. AMPAS menjelaskan bahwa 15 film tersebut didapat sebagai hasil dari pemungutan suara dari seluruh anggota the Academy dari berbagai cabang.



Tag: Film Yuni nominasi Oscar Piala Oscar 2022